¿A qué hora es la pelea de David Benavidez vs. Zurdo Ramírez?

Una de las peleas más esperadas de la primera mitad del año es la que protagonizarán David Benavidez y Gilberto Ramírez este sábado 2 de mayo en el T-Mobile Arena de Las Vegas. En esta contienda estarán en juego los cinturones AMB y OMB del peso crucero, por el que el mundo del deporte se paralizará para no perderse ningún detalle del combate.

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Al realizarse en la meca del pugilismo, en la mencionada ciudad de Las Vegas, la cartelera tendrá un horario acorde a las comodidades de todo Latinoamérica. En ese contexto, hay que tener presente que el inicio de la cartelera está pautado para las 14:30hs del Centro de México, 15:30hs de Bogotá y 16:30hs en Ciudad de México.

Horario para la pelea de Benavidez vs. Ramírez

De todas maneras, la jornada será extensa y completa, por lo que habrá que esperar para el duelo más esperado. El combate está pautado para cerca de las 21:00hs de CDMX, medianoche de Buenos Aires y 22:00hs de Bogotá, aunque todo quedará sujeto a lo que vaya sucediendo previamente.

La jornada podrá ser seguida de principio a fin mediante DAZN y Disney+. Ambas opciones cuestan alrededor de 20 dólares, por lo que no existe diferencia real entre alguna de ellas. De todas maneras, aquí en Bolavip contarás con una cobertura especial EN VIVO para que no te pierdas ningún detalle.

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En síntesis