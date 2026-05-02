¡EN VIVO! La pelea de David Benavídez vs. Zurdo Ramírez minuto a minuto: comenzaron los combates en Las Vegas
Revisa cada instante de una de las carteleras más esperadas en el inicio del año.
¿Dónde ver la pelea de David Benavídez vs. Zurdo Ramírez?
Todas las acciones de la cartelera, desde los combates preliminares hasta la pelea estelar, se podrán sintonizar a través de DAZN en todo el mundo. Asimismo, para no perderte ningún detalle, tendrás el seguimiento del MINUTO a MINUTO en VIVO aquí en Bolavip.
Terminó rápido la primera del día
Marlon Delgado venció a Juan Carillo por KO técnico. Gran inicio de la velada en Las Vegas.
Inició la acción en el T-Mobile Arena
Marlon Delgado y Juan Carillo ya se están enfrentando en la primera contienda de la velada preliminar.
Horario para la pelea de Benavidez vs. Ramírez
El combate está pautado para cerca de las 21:00hs de CDMX, medianoche de Buenos Aires y 22:00hs de Bogotá, aunque todo quedará sujeto a lo que vaya sucediendo previamente.
Cartelera completa de la velada en Las Vegas, Estados Unidos
Aquí te dejamos el orden de las peleas desde la primera a la última para que no te pierdas de nada de lo que sucederá en Nevada.
- Jorge Chávez vs. Tito Sánchez | Peso supergallo
- Isaac Lucero vs. Alan Sandoval Gutiérrez | Peso superwelter
- Oscar Duarte vs. Ángel Daniel Fierro Barrera | Peso superligero
- José Armando Reséndiz vs. Jaime Munguía | Peso supermedio
- Gilberto Ramírez vs. David Benavidez | Peso crucero
Bienvenidos a la velada de David Benavídez vs. Zurdo Ramírez
A partir de este momento, vivirás en exclusiva una cartelera imperdible que tendrá la presencia destacada de dos de los mejores libra por libra del presente y un nuevo trono en juego. Aquí no te perderás de nada.