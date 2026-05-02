¡EN VIVO! La pelea de David Benavídez vs. Zurdo Ramírez minuto a minuto: comenzaron los combates en Las Vegas

16:20hs ¿Dónde ver la pelea de David Benavídez vs. Zurdo Ramírez?

Todas las acciones de la cartelera, desde los combates preliminares hasta la pelea estelar, se podrán sintonizar a través de DAZN en todo el mundo. Asimismo, para no perderte ningún detalle, tendrás el seguimiento del MINUTO a MINUTO en VIVO aquí en Bolavip.