¿Cuánto dinero ganó Zurdo Ramírez por perder la pelea ante David Benavidez?

A pesar de que el resultado en las tarjetas fue el gran foco de atención en el T-Mobile Arena, las ganancias económicas de Gilberto Zurdo Ramírez también marcaron un punto alto en la jornada de Las Vegas. El púgil de Mazatlán, una pieza clave para el éxito de taquilla de este evento, recibió una compensación acorde a su jerarquía de campeón.

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La fortuna que se llevó Ramírez ante Benavidez

Se estima que los ingresos totales del sinaloense por este combate oscilaron entre los 2 y los 4 millones de dólares. Al igual que su oponente, la cifra final de Ramírez se vio potenciada por el porcentaje obtenido a través de las ventas del PPV, sumado a los acuerdos de patrocinio que acompañaron al “Zurdo” en este ascenso a la división de los cruceros.

Este pago representa una de las bolsas más significativas para el boxeador mexicano en los últimos años. Su capacidad para atraer al público latino y su historial como monarca en distintas categorías fueron factores determinantes para asegurar un contrato millonario en una de las carteleras más lucrativas del calendario.

Para Ramírez, esta pelea no solo significó un desafío deportivo de élite, sino también una consolidación financiera. El impacto mediático de enfrentar a un nombre como el de Benavídez permitió que el Zurdo se mantuviera en la planta alta de los boxeadores mejor remunerados del momento, dejando la puerta abierta a nuevas bolsas de alto impacto.

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En síntesis