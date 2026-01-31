Tras la victoria del Barcelona en el inicio de esta jornada 22, Real Madrid saldrá al campo a conseguir un triunfo que le permita no perderle pisada a su archirrival. El ‘Merengue’ volverá al Estadio Santiago Bernabéu para enfrentar a Rayo Vallecano, que visitará la capital para disputar este juego de la Liga Española 2025/26. En este escenario, conoce los once iniciales de los equipos.

Los dirigidos por Álvaro Arbeloa se ubican en el 2° lugar de la tabla de posiciones de LaLiga de España, con 51 unidades. En caso de ganar, quedarían a uno de los ‘Culés’, que tienen 55. En su última presentación, Real Madrid venció por 2-0 a Villarreal a domicilio, con un doblete de Kylian Mbappé.

El conjunto de Íñigo Pérez, mientras tanto, se coloca en la 16° ubicación del campeonato, con apenas 22 puntos. Actualmente, están a sólo uno de distancia de la zona de descenso. En su partido anterior, Rayo Vallecano cayó por 3-1 ante Osasuna en condición de local, con el tanto de Pathe Ciss.

El Madrid viene de un golpazo entre-semana en Champions [foto: Getty]

La probable alineación de Real Madrid ante Rayo Vallecano:

Thibaut Courtois .

. Federico Valverde .

. Dean Huijsen .

. Raúl Asencio .

. Álvaro Carreras .

. Arda Güler .

. Aurélien Tchouaméni .

. Jude Bellingham .

. Vinicius Jr .

. Kylian Mbappé .

. Rodrygo.

DT: Álvaro Arbeloa.

La probable alineación de Rayo Vallecano ante Real Madrid:

Augusto Batalla .

. Iván Balliu .

. Florian Lejeune .

. Nobel Mendy .

. Pep Chavarría .

. Óscar Valentín .

. Pathé Ciss .

. Isi Palazón .

. Álvaro García .

. Illias Akhomach .

. Jorge de Frutos.

DT: Íñigo Pérez.

¿Cuándo y a qué hora juegan Real Madrid vs. Rayo Vallecano por LaLiga?

El partido Real Madrid vs. Rayo Vallecano tendrá lugar este domingo 1 de febrero, desde el Estadio Santiago Bernabéu, la casa del ‘Merengue’. El encuentro de la jornada 22 de la Liga Española está estipulado para iniciar a partir de las 07.00 horas del Centro de México (14.00 hora local de España). Los fanáticos de la Casablanca tendrán que despertarse temprano para ver el juego.

¿Qué canal transmite en vivo Real Madrid vs. Rayo Vallecano por LaLiga?

El partido Real Madrid vs. Rayo Vallecano se podrá sintonizar en directo a lo largo y ancho del territorio mexicano, en forma exclusiva, a través de la señal de SKY Sports. Será la única pantalla con los derechos de transmisión del encuentro del ‘Merengue’, tanto en lo que respecta a televisión como por streaming.

La tabla de posiciones de LaLiga en la previa de Real Madrid vs. Rayo Vallecano: