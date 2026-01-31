¡Intenso sábado de Liga MX! Con cinco propuestas para todos los gustos, se reanudó el torneo de Primera División con partidos que dejaron tela para cortar. El Clausura 2026 va dejando momentos inolvidables a su paso y avanza a buena marcha por la jornada 4 del certamen. En este contexto, conoce cómo quedó todo tras los juegos de esta tarde y noche.

Los resultados del sábado en el Clausura 2026 de la Liga MX:

En este desglose, los marcadores finales de cada uno de los enfrentamientos disputados en el día de la fecha en la Primera División del futbol mexicano:

Club América 2-0 Necaxa (Brian Rodríguez y Víctor Dávila)

(Brian Rodríguez y Víctor Dávila) Atlético San Luis 2-3 Chivas (Joao Pedro x2 / Richard Ledezma, Eduardo Aguirre y Armando González)

(Joao Pedro x2 / Richard Ledezma, Eduardo Aguirre y Armando González) Atlas 1-0 Mazatlán (Uros Durdevic)

(Uros Durdevic) Monterrey 2-2 Xolos (Sergio Canales y Luca Orellano / Daniel Aceves en contra y Kevin Castañeda)

(Sergio Canales y Luca Orellano / Daniel Aceves en contra y Kevin Castañeda) León 1-2 Tigres (Diber Cambindo / Marcelo Flores y Diego Lainez)

En este segundo día del fin de semana, se convirtieron quince tantos en cinco encuentros, con un promedio de 3 goles por partido en este sábado futbolero. Hubo dos victorias locales, dos triunfos visitantes y un empate.

Tigres logró un triunfazo en el cierre del sábado [Foto: Getty]

¿Quién es el líder del Clausura 2026 tras los partidos del sábado?

Hasta el momento, el puntero transitorio de esta campaña es Chivas. El cuadro de Guadalajara ha tenido un inicio inmejorable de año: lleva puntaje perfecto en este campeonato. Con cuatro victorias en cuatro presentaciones, el ‘Rebaño Sagrado’ observa a todos desde arriba, con 12 puntos de 12 disputados. El equipo de Gabriel Milito gusta y gana.

La tabla de posiciones del Clausura 2026 tras los juegos del sábado:

¿Qué partidos se juegan el domingo en el Clausura 2026?

Este domingo 1 de febrero se cerrará la jornada 4 del campeonato, con un único compromiso: Querétaro vs. Pachuca, que pondrán fin a esta fecha. Los ‘Gallos Blancos’ recibirán a los ‘Tuzos’ en el Estadio Corregidora, en un encuentro que comenzará a partir de las 17.00 horas. La plataforma FOX One será la única pantalla que transmitirá el compromiso.