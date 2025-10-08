Luego de la polémica imagen que protagonizó Tashiro Fierro en su última pelea en la que terminó siendo descalificado por golpear a su rival con una patada ilegal, se confirmó la sanción que recibió Ángel. El mexicano tendrá que cumplir con el castigo impuesto, a la espera de ser examinado pensando en un regreso a los cuadriláteros.

Tashiro Fierro fue suspendido de manera indefinida

En las últimas horas se expresó Carlos Flores, integrante de la Comisión de Tijuana, quien manifestó que Fierro fue suspendido de manera indefinida, lo cual significa que se tratará de un mínimo de seis meses fuera con posibilidades de extenderse a 12. Además, será clave que Tashiro muestre una recuperación óptima en relación a su salud mental para que reciba los permisos correspondientes.

“Hemos llegado a una resolución en cuanto al caso de Tashiro. Ha sido suspendido de manera indefinida. ¿Qué quiere decir de manera indefinida? En este caso es un mínimo de 6 meses que se puede extender hasta 12 o más meses, dependiendo el progreso que él vaya mostrando en los requisitos y varios puntos que le solicitamos al boxeador en su esquina“, comentó Flores.

Tashiro recibirá la asistencia médica correspondiente para poder dejar atrás el duro presente que está atravesando. Luego de haber saltado a la fama por su increíble pelea ante Pitbull Cruz a principios de año, su carrera fue en baja y, tras no poder presentarse a dar el peso en la revancha con Isaac, fue partícipe principal de un bochorno el pasado fin de semana.

Ahora, el mundo del boxeo esperará con ansias ver si Fierro puede recuperar el camino exitoso que parecía estar tomando o si su carrera ha pasado a un segundo plano luego de una serie de malas decisiones que lo llevaron a tirar a la basura todo lo cosechado durante tantos años de trabajo.