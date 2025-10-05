Canelo Álvarez ha recibido decenas de críticas por la última presentación que tuvo a mediados de septiembre ante Terence Crawford, por lo que parece el momento ideal para tundir al mexicano. En ese sentido, quien se sumó a los arrestos contra el tapatío fue el entrenador de Gervonta Davis, quien fue muy duro con sus dichos.

Los duros comentarios que recibió Canelo por parte de Calvin Ford

Calvin Ford, quien acompaña a Gervonta desde sus inicios a pesar de no estar presente en todo momento, es un sabio del boxeo y del respectivo análisis, se expresó sobre la contienda que paralizó al mundo del pugilismo y lo hizo para criticar a Canelo de dura manera. El coach afirmó que Saúl muestra “signos de desgaste y envejecimiento”, por lo que ya no volveríamos a ver al mexicano que supo deslumbrar a todo.

“No es sorprendente, para nada, porque lo predije, dije que Canelo iba a mostrar signos de desgaste y envejecimiento esa noche. Sin faltar al respeto a Crawford, él hizo una gran pelea, de hecho, Crawford pudo haberlo noqueado, sí podía. Sabiendo cómo iba la pelea, él seguro pensaba en eso, pero fue humilde con Canelo y aún así fue una gran pelea”, comentó Ford en Fight Hub TV.

Calvin Ford fue muy duro con sus dichos hacia Canelo Álvarez. (GETTY IMAGES)

Y además agregó: “Canelo no pudo descifrarlo y lo intentaba lanzando todo tipo de golpes. Soy fanático del boxeo y entrenador, y estudiando constantemente, se podía ver que estaba frustrado tratando de alcanzarlo”.

Un comentario negativo más se sumó a Canelo y al mal presente que atraviesa. Ya son varios los que piensan que el mexicano ha perdido su brillo tan sobresaliente y que no podrá recuperarlo. Luego de lo superior que fue Crawford, Saúl ha recibido múltiples cuestionamientos sobre su carrera y el nivel que es capaz de entregar hoy por hoy,