Luego de su inesperado regreso al box a los 46 años, Manny Pacquiao está decidido a quedarse a competir en las grandes ligas, tal como lo supo hacer en sus mejores épocas. Por tal motivo, su intención sería medirse con un campeón del mundo de primer nivel en su intención de volver a ser monarca.

El rival al que quiere enfrentar Manny Pacquiao

Según informan los reportes más recientes, Pacquiao estaría muy cerca de concretar una pelea con Rolly Romero. El filipino se mediría con el estadounidense campeón AMB de los wélter a principios del próximo año con la idea de conseguir el cinturón de las 147 libras que no se pudo llevar el pasado mes de julio cuando enfrentó a Mario Barrios en Las Vegas.

Aunque todo indica que los equipos y promotoras se encuentran en negociaciones, existe una pequeña complicación que podría modificar o atrasar los planes. Sucede que Romero se encuentra en medio de un viaje espiritual y en su cronograma no está volver a los campamentos de pelea en el corto plazo, como para subirse al cuadrilátero en enero, mes elegido por Manny para el regreso.

Aunque en su última presentación Pacman recibió múltiples críticas relacionadas a la falta de potencia y contundencia que tanto lo caracterizó. En ese sentido, se llegó a barajar la posibilidad del retiro definitivo de Pacquiao, pero la leyenda tiene total convencimiento en su plan que tiene como objetivo final volver a ser campeón del mundo.

Lo que resta entonces es tener paciencia. Pacquiao eligió un rival y una fecha, pero para bailar se necesitan dos y lo mismo sucede con las peleas, por lo que todo dependerá de si Romero avanza de seria manera con la propuesta recibida o si continúa inmerso en sus planes, dejando de lado a Pacman y su desafío.