Desde que Saúl Álvarez finalizó su vínculo rompió su vínculo contractual con Golden Boy, organizó con MatchRoom Boxing sus tres peleas siguientes, ante Callum Smith, Avni Yildirim y Billy Joe Saunders. Sin embargo, la promotora de Eddie Hearn se quedó sin participar de la pelea más importante en la carrera del tapatío, pues fueron PBC y ShowTime quienes terminaron involucrándose con el combate ante Caleb Plant que lo coronó campeón mundial indiscutible en la división de peso súper mediano.

"Creo que fue importante para el deporte. Obviamente fue importante para Showtime. Nos permite continuar con el negocio que comenzamos con él en 2013, 2014. Pero también elevó sus eventos a donde pertenecían", dijo Stephen Espinoza, presidente de la compañía que no se había vinculado con el tapatío desde su pelea ante Erislandy Lara.

Sabiendo que El Canelo espera volver a lo grande en este 2022, muy probablemente para el fin de semana de 5 de Mayo y buscando un título mundial en una división de peso diferente, el empresario no dudó en endulzarlo para ir ganando terreno a la hora de tener la oportun idad de ser también parte de ese evento.

"No estaba siendo tan parte de la corriente principal como deberían haber sido sus eventos. Muchos fanáticos del boxeo de ocasión, no hablo de los incondicionales, no sabían de sus peleas. Y eso no es culpa de Canelo. Su poder de estrella es tan fuerte como siempre. Simplemente no estaba recibiendo ese impulso de marketing", recalcó Espinoza.

Y agregó: "No estaba en los principales medios de comunicación como debería haber estado. Creo que con nuestra credibilidad y nuestra experiencia en marketing pudimos llevar sus eventos a donde deberían estar, ese tipo de megaeventos que todos sintonizan cada año".