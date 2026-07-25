Sigue las peleas de La Velada del Año 6 de Ibai Llanos HOY EN VIVO: cartelera, resultados y cómo ver

Se terminaron las palabras y es hora de la acción. Este sábado 25 de julio en el Estadio La Cartuja de Sevilla se llevará a cabo La Velada del Año 6 organizada por Ibai Llanos. Las mejores celebridades de habla hispana estarán sobre el cuadrilátero por lo que nadie se quiere perder ningún detalle.
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