Es tendencia:
Bolavip Logo
AGENDA DEPORTIVA
la velada del año

Sigue las peleas de La Velada del Año 6 de Ibai Llanos HOY EN VIVO: cartelera, resultados y cómo ver

Sigue aquí los detalles más importantes del evento boxístico protagonizado por estrellas de Internet.

¿Dónde ver las peleas de La Velada del Año?

Toda la actividad de las peleas previas como el combate más esperado de la jornada podrá ser vista mediante el canal de Youtube y Twitch de Ibai Llanos. Además, como siempre, podrás seguir el MINUTO a MINUTO en VIVO aquí en Bolavip.

Cartelera completa de la jornada en Sevilla, España

Repasa el orden de las peleas una a una para que disfrutes la jornada de principio a fin.

  1. Fabiana Sevillano vs. La Parce
  2. Clersss vs. Natalia MX
  3. Edu Aguirre vs. Gastón Edul
  4. Marta Díaz vs. Tatiana Kaer
  5. Gero Arias vs. Viruzz
  6. Alondrissa vs. Angie Velasco
  7. Lit Killah vs. Kidd Keo
  8. Samy Rivers vs. Roro
  9. Fernanfloo vs. Plex
  10. Illojuan vs. The Grefg

Bienvenidos a La Velada del Año 6

A partir de este momento, vivirás en exclusiva la cartelera de un show espectacular protagonizado por las celebridades más importantes del presente. Aquí no te perderás de nada.

IlloJuan y TheGrefg se medirán en la pelea estelar de La Velada del Año 6.
© INSTAGRAMIlloJuan y TheGrefg se medirán en la pelea estelar de La Velada del Año 6.

Se terminaron las palabras y es hora de la acción. Este sábado 25 de julio en el Estadio La Cartuja de Sevilla se llevará a cabo La Velada del Año 6 organizada por Ibai Llanos. Las mejores celebridades de habla hispana estarán sobre el cuadrilátero por lo que nadie se quiere perder ningún detalle.

Aquí en Bolavip encontrarás una transmisión especial EN VIVO y MINUTO A MINUTO para que no se te escape nada. Desde los mejores momentos de los combates hasta lo que dejen las presentaciones musicales de artistas internacionales convocados estará en la pantalla.

+ Seguinos en
Lucas Lescano
Lucas Lescano
LEE TAMBIÉN
Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones