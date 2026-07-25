Sigue las peleas de La Velada del Año 6 de Ibai Llanos HOY EN VIVO: cartelera, resultados y cómo ver

A partir de este momento, vivirás en exclusiva la cartelera de un show espectacular protagonizado por las celebridades más importantes del presente. Aquí no te perderás de nada.

Repasa el orden de las peleas una a una para que disfrutes la jornada de principio a fin.

Toda la actividad de las peleas previas como el combate más esperado de la jornada podrá ser vista mediante el canal de Youtube y Twitch de Ibai Llanos. Además, como siempre, podrás seguir el MINUTO a MINUTO en VIVO aquí en Bolavip.

Se terminaron las palabras y es hora de la acción. Este sábado 25 de julio en el Estadio La Cartuja de Sevilla se llevará a cabo La Velada del Año 6 organizada por Ibai Llanos. Las mejores celebridades de habla hispana estarán sobre el cuadrilátero por lo que nadie se quiere perder ningún detalle.

Aquí en Bolavip encontrarás una transmisión especial EN VIVO y MINUTO A MINUTO para que no se te escape nada. Desde los mejores momentos de los combates hasta lo que dejen las presentaciones musicales de artistas internacionales convocados estará en la pantalla.