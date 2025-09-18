La derrota de Canelo Álvarez ante Terence Crawford sorprendió al mundo entero. Fue la primera vez que el mexicano fue despojado de sus títulos supermedianos, por lo que muchos se preguntan cuáles son los pasos a seguir ahora que no es campeón oficial. Esta duda se despejó muy rápido, ya que el Consejo Mundial de Boxeo explicó en qué situación quedó el tapatío.

Aunque muchas peleas en el box se terminan definiendo por conveniencia o negocio, lo cierto es que existen rankings que ordenan a los pugilistas buscando que los mejores se enfrenten con sus pares. En ese contexto, se expresó Mauricio Sulaimán, presidente del CMB, quien reveló que Álvarez cuenta con una posición privilegiada de cara al futuro.

Canelo Álvarez es el mejor ranqueado en el peso supermediano

Lo que reveló Sulaimán es que ahora Canelo es el boxeador número uno en la clasificación de las 168 libras. A su vez, mencionó que es seguido por Hamzah Sheeraz en el segundo lugar y Jaime Munguía en el tercero. Por otro lado, destacó la gran presentación que tuvieron Christian Mbilli y Lester Martínez en el mismo 13 de septiembre, lo que les permitió ser bien considerados por el organismo de cara al futuro.

Mauricio Sulaimán apoyó a Canelo Álvarez pese a su derrota con Terence Crawford. (GETTY IMAGES)

“El día de hoy salieron publicadas las clasificaciones. Saúl Álvarez número uno, Sheeraz es dos, Munguía es tres y después Lester. Hay un futuro importante para esta división. Obviamente Crawford se va a tomar un buen descanso y debe de analizar qué propuestas vaya a tener para poder saber y poder tener información. Yo espero que para la convención ya sabremos cuál es el esquema de esta división”, manifestó Sulaimán ante los medios.

Por otro lado, completó: “Es una división muy competida. Ahora entra un nuevo elemento que es el campeón Crawford, que estaba en otra división. Mbilli da una pelea de ensueño contra Lester Martínez, ya ordenamos la revancha por el momento”.

