Alineaciones de Aston Villa y Viking por la Champions League: formaciones probables

Aston Villa recibe a Viking este miércoles 21 de octubre desde las 13:00 hora de México. El encuentro corresponde a la jornada 3 de la Champions League. Aston Villa viene de ganarle 6-0 a Fenerbahce y acumula 2 triunfos en sus últimos 2 partidos. Viking viene de empatar 3-3 con Bayern y acumula 1 empate, 1 derrota en sus últimos 2 partidos.
Las alineaciones de Aston Villa y Viking
Aston Villa (4-2-3-1): Zion Suzuki, Matty Cash, Taylor Harwood-Bellis, Pau Torres, Lamare Bogarde, Ross Barkley, Johan Manzambi, Emiliano Buendía, Leon Goretzka, John McGinn, Tammy Abraham, Ibrahim Mbaye. DT: Unai Emery.
Viking (4-3-3): Arild Ostbo, Henrik Heggheim, Gianni Stensness, Henrik Falchener, Kristoffer Haugen, Henrik Bjordal, Joe Bell, Kristoffer Askildsen, Peter Christiansen, Erik Botheim, Zlatko Tripić. DT: Bjarte Lunde Aarsheim.
La previa de Aston Villa y Viking: todo lo que hay que saber
- Día: miércoles 21 de octubre
- Hora: 13:00 (hora de México)
- Próximo partido de Aston Villa: vs. Barcelona, martes 3 de noviembre
- Próximo partido de Viking: vs. Sabah FK, miércoles 4 de noviembre