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Champions League

Alineaciones de Aston Villa y Viking por la Champions League: formaciones probables

Aston Villa y Viking se enfrentan este miércoles 21 de octubre por la Champions League. Las formaciones probables de los dos equipos.

Aston Villa vs. Viking, Champions League
Aston Villa vs. Viking, Champions League

Aston Villa recibe a Viking este miércoles 21 de octubre desde las 13:00 hora de México. El encuentro corresponde a la jornada 3 de la Champions League. Aston Villa viene de ganarle 6-0 a Fenerbahce y acumula 2 triunfos en sus últimos 2 partidos. Viking viene de empatar 3-3 con Bayern y acumula 1 empate, 1 derrota en sus últimos 2 partidos.

Las alineaciones de Aston Villa y Viking

Aston Villa (4-2-3-1): Zion Suzuki, Matty Cash, Taylor Harwood-Bellis, Pau Torres, Lamare Bogarde, Ross Barkley, Johan Manzambi, Emiliano Buendía, Leon Goretzka, John McGinn, Tammy Abraham, Ibrahim Mbaye. DT: Unai Emery.

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Viking (4-3-3): Arild Ostbo, Henrik Heggheim, Gianni Stensness, Henrik Falchener, Kristoffer Haugen, Henrik Bjordal, Joe Bell, Kristoffer Askildsen, Peter Christiansen, Erik Botheim, Zlatko Tripić. DT: Bjarte Lunde Aarsheim.

La previa de Aston Villa y Viking: todo lo que hay que saber

  • Día: miércoles 21 de octubre
  • Hora: 13:00 (hora de México)
  • Próximo partido de Aston Villa: vs. Barcelona, martes 3 de noviembre
  • Próximo partido de Viking: vs. Sabah FK, miércoles 4 de noviembre
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