Alineaciones de Inter y Brujas por la Champions League: formaciones probables

Se viene Inter vs. Brujas este martes 13 de octubre en el Stadio Giuseppe Meazza desde las 13:00 hora de México por la Champions League: repasa las alineaciones probables y las novedades de ambos.
Cómo llegan Inter y Brujas
Inter viene de caer 1-2 ante Real Madrid.
Brujas viene de caer 2-3 ante Aston Villa.
Las alineaciones de Inter y Brujas
Inter (3-5-2): Josep Martinez, Alessandro Bastoni, Yann Bisseck, Manuel Akanji, Federico Dimarco, Piotr Zielinski, Hakan Calhanoglu, Nicolo Barella, Andy Diouf, Marcus Thuram, Lautaro Martinez. DT: Cristian Chivu.
Brujas (4-2-3-1): Yann Sommer, Joaquin Seys, Brandon Mechele, Lee Han-beom, Kyriani Sabbe, Hugo Vetlesen, Hans Vanaken, Freddie Potts, Nicolo Tresoldi, Jan Virgili, Carlos Forbs. DT: Ivan Leko.
Suplentes de Inter: Benjamin Pavard, Aleksandar Stankovic, Petar Sucic, Luis Henrique, Raffaele Di Gennaro, Ange-Yoan Bonny, Henrikh Mkhitaryan, Carlos Augusto, Ivan Provedel, Mattia Marello, Francesco Pio Esposito, Djed Spence.
Suplentes de Brujas: Cheveyo Tsawa, Romeo Vermant, Wisdom Mike, Nordin Jackers, Hugo Siquet, Samba Coulibaly, Jorne Spileers, Lynnt Audoor, Mamadou Diakhon, Andrej Vasovic, Felix Lemarechal, Argus Vanden Driessche.
La previa de Inter y Brujas: todo lo que hay que saber
- Día: martes 13 de octubre
- Hora: 13:00 (hora de México)
- Estadio: Stadio Giuseppe Meazza
- Próximo partido de Inter: vs. Shakhtar Donetsk, miércoles 21 de octubre
- Próximo partido de Brujas: vs. Lens, miércoles 21 de octubre