Alineaciones de Liverpool y Villarreal por la Champions League: formaciones probables

Liverpool recibe a Villarreal este martes 20 de octubre desde las 13:00 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 3 de la Champions League, se disputará en el Estadio Anfield. Liverpool viene de ganarle 6-3 a LASK y acumula 2 triunfos en sus últimos 2 partidos. Villarreal viene de ganarle 3-1 a Napoli y acumula 1 triunfo, 1 derrota en sus últimos 2 partidos.
Las alineaciones de Liverpool y Villarreal
Liverpool (4-2-3-1): Alisson, Joe Gómez, Virgil Van Dijk, Jérémy Jacquet, Kostas Tsimikas, Ryan Gravenberch, Florian Wirtz, Treymaurice Nyoni, Bradley Barcola, Lewis Koumas, Rio Ngumoha. DT: Andoni Iraola.
Villarreal (4-4-2): Luíz Júnior, Santiago Mouriño, Pau Navarro, Renato Veiga, Carlos Romero, Nathan Saliba, Santi Comesaña, Pape Gueye, Alberto Moleiro, Gerard Moreno, Georges Mikautadze. DT: Iñigo Pérez.
La previa de Liverpool y Villarreal: todo lo que hay que saber
- Día: martes 20 de octubre
- Hora: 13:00 (hora de México)
- Estadio: Estadio Anfield
- Historial: 4 cruces — Liverpool ganó 3, Villarreal ganó 1 y empataron 0
- Último antecedente: 03/05/2022: Villarreal 2-3 Liverpool
- Próximo partido de Liverpool: vs. Fenerbahce, miércoles 4 de noviembre
- Próximo partido de Villarreal: vs. PSG, martes 3 de noviembre