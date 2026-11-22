Barcelona y Villarreal se enfrentan este domingo por LaLiga. La información de cómo ver el partido en México y otros países.

Este fin de semana se reanudaron las ligas europeas luego de lo que fue la Fecha FIFA. Barcelona y Villarreal se enfrentan este domingo 22 de noviembre por el partido correspondiente a la Jornada 13 de LaLiga. El encuentro se lleva a cabo en el Camp Nou y comienza a partir de las 07:00hs (Ciudad de México).

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El equipo de Hansi Flick busca defender la cima del campeonato ante su afición y mantener su ventaja en lo más alto de la tabla, mientras que el Submarino Amarillo intentará dar la sorpresa como visitante para acercarse a la zona de competencias europeas.

¿Por dónde ver el partido?

El partido entre Barcelona y Villarreal de este domingo 22 de noviembre por LaLiga se puede ver en México a través de Sky Sports. A continuación, la información de cómo observar el juego en otros países.

México: Sky Sports

Sky Sports Centroamérica: Sky Sports

Sky Sports Sudamérica: ESPN, Disney+ y DSports / DGO

ESPN, Disney+ y DSports / DGO Estados Unidos: ESPN Deportes y ESPN+

ESPN Deportes y ESPN+ España: DAZN LaLiga y Movistar Plus+

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La actualidad de ambos equipos

Por el lado del local, el Barcelona llega ubicado como líder solitario en el 1° puesto con 33 puntos tras sumar 11 victorias y apenas una derrota en doce fechas. El conjunto blaugrana dirigido por Hansi Flick viene de imponerse 2-1 como visitante ante el Atlético de Madrid en la jornada pasada y cuenta con una contundente marca de 48 goles a favor en el torneo.

Por su parte, el Villarreal marcha en el 8° lugar de la clasificación con 15 unidades, producto de cuatro triunfos, tres empates y cinco descalabros. El cuadro comandado por Íñigo Pérez llega con el ánimo en alto tras vencer 2-0 al Getafe en La Cerámica y busca sumar en territorio catalán para recortar distancia respecto a los puestos europeos.