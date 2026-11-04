Slavia Praga vs. Arsenal en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la jornada 4 de la Champions League

Slavia Praga y Arsenal se enfrentan este miércoles 4 de noviembre, en el Fortuna Arena, por la jornada 4 de la Champions League. Los detalles de la televisación.

Slavia Praga recibe a Arsenal este miércoles 4 de noviembre desde las 14:00 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 4 de la Champions League, se disputará en el Fortuna Arena. El Arsenal llega a Praga con la chance de meterse entre los mejores de la fase de liga, mientras el Slavia necesita un milagro para no quedar afuera de todo pronóstico de clasificación.

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Para los ingleses es una oportunidad de sumar puntos ante un rival accesible en el papel y seguir prendidos en la pelea por los primeros puestos. Para el Slavia, en cambio, se trata casi de una cuestión de honor después de un arranque de Champions para el olvido.

La actualidad de ambos equipos

El Slavia Praga no levanta cabeza en esta edición de la Champions. Con apenas un punto en tres partidos y ubicado 32° de 36 equipos, viene de un empate como visitante ante Fenerbahce que supo a poco y antes había caído en campo de Sabah FK. En el torneo local tampoco termina de mostrar la solidez que supo tener en otras campañas europeas, y este cruce ante el Arsenal aparece como una prueba exigente para intentar reencauzar el rumbo.

El Arsenal, en cambio, atraviesa un gran presente. Marcha 9° con 7 puntos tras ganarle con comodidad al Lille y rescatar un empate de visitante frente al Bayern que habla de su nivel competitivo. Antes había sumado un triunfo ajustado en Nápoles, lo que confirma a un equipo sólido afuera de casa y con argumentos para pelear de igual a igual con cualquiera en esta Champions.

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El historial entre Slavia Praga y Arsenal

El historial entre ambos es ampliamente favorable al Arsenal, que ganó tres de los cinco enfrentamientos y nunca perdió ante el Slavia Praga. Los números de goles son contundentes: 15 a favor de los ingleses contra apenas 1 del equipo checo en todo el historial.

El antecedente más reciente fue justamente el año pasado, cuando el Arsenal se impuso 3-0, y en 2021 también había goleado 4-0 en el mismo estadio. La única vez que el Slavia pudo sacarle un empate al Arsenal fue en campo inglés, en 2021, por 1-1.

Últimos 5 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 04/11/2025 Slavia Praga vs. Arsenal 0-3 UEFA Champions League 15/04/2021 Slavia Praga vs. Arsenal 0-4 UEFA Europa League 08/04/2021 Arsenal vs. Slavia Praga 1-1 UEFA Europa League 07/11/2007 Slavia Praga vs. Arsenal 0-0 UEFA Champions League 23/10/2007 Arsenal vs. Slavia Praga 7-0 UEFA Champions League

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Horario del partido

México: 14:00 hs

Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

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Todos los partidos de la jornada

Fenerbahce vs. Liverpool — miércoles 4 de noviembre, 11:45 hs

AEK Athens vs. Real Madrid — miércoles 4 de noviembre, 11:45 hs

Viking vs. Sabah FK — miércoles 4 de noviembre, 14:00 hs

Lens vs. Como 1907 — miércoles 4 de noviembre, 14:00 hs

RB Leipzig vs. Man City — miércoles 4 de noviembre, 14:00 hs

PSV vs. Brujas — miércoles 4 de noviembre, 14:00 hs

Porto vs. Napoli — miércoles 4 de noviembre, 14:00 hs

Dortmund vs. Betis — miércoles 4 de noviembre, 14:00 hs

En síntesis