Dónde ver EN VIVO Villarreal vs. Getafe por la jornada 12 de la LaLiga: TV y streaming online

Villarreal y Getafe se enfrentan este domingo 8 de noviembre, en el Estadio de la Ceramica, por la jornada 12 de la LaLiga. Los detalles de la televisación.

Villarreal recibe a Getafe este domingo 8 de noviembre desde las 11:30 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 12 de la LaLiga, se disputará en el Estadio de la Ceramica. Villarreal necesita cortar una racha negativa y el camino no es sencillo: enfrente estará un Getafe que llega de goleada incluida y con ganas de meterse en la pelea de la tabla.

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Ninguno de los dos pelea por el título, pero ambos están metidos en una zona media donde cada punto pesa para empezar a mirar hacia arriba antes de que el campeonato se estire demasiado.

La actualidad de ambos equipos

El Villarreal viene de un golpe duro: cayó como local ante Espanyol y cortó una levantada que había mostrado con el triunfo ante Valencia. Antes de eso había empatado sin goles frente a Elche, así que el equipo alterna buenos y malos momentos sin encontrar continuidad. Con 12 puntos en 11 fechas y en la undécima posición, el equipo necesita volver a sumar de local para no quedar más rezagado.

Getafe llega con otro envión. Goleó 3-1 a Sevilla en su último partido de local y eso le permite llegar con confianza pese al traspié reciente, una dura caída 0-4 ante Athletic Bilbao. Antes había empatado con Rayo Vallecano, mostrando que su rendimiento también es irregular. Está 15° con los mismos 12 puntos que el Villarreal, así que un triunfo en la Cerámica lo acercaría bastante en la tabla.

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El historial entre Villarreal y Getafe

El historial entre ambos es amplio, con 44 antecedentes, y muestra un dominio claro del Villarreal, que ganó 26 veces por apenas 9 del Getafe, además de 9 empates. La diferencia de gol también lo respalda: 62 contra 44.

En los enfrentamientos más recientes la paridad se nota más. El último antecedente fue para Getafe, que se impuso 2-1, cortando una racha en la que el Villarreal había ganado con claridad. Antes hubo varios empates ajustados, señal de que, más allá de la historia general, los últimos cruces vienen parejos.

Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 14/02/2026 Getafe vs. Villarreal 2-1 Primera División 06/12/2025 Villarreal vs. Getafe 2-0 Primera División 30/03/2025 Getafe vs. Villarreal 1-2 Primera División 20/10/2024 Villarreal vs. Getafe 1-1 Primera División 16/02/2024 Villarreal vs. Getafe 1-1 Primera División 30/09/2023 Getafe vs. Villarreal 0-0 Primera División 27/02/2023 Villarreal vs. Getafe 2-1 Primera División 28/08/2022 Getafe vs. Villarreal 0-0 Primera División 16/04/2022 Getafe vs. Villarreal 1-2 Primera División 07/11/2021 Villarreal vs. Getafe 1-0 Primera División

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Horario del partido

México: 11:30 hs

Por dónde ver el partido

México: Sky Sports, Sky+, izzi

Sky Sports, Sky+, izzi Estados Unidos: ESPN+, Fubo, ESPN App

ESPN+, Fubo, ESPN App Argentina: DIRECTV Sports, DGO

DIRECTV Sports, DGO Chile: DIRECTV Sports, DGO

DIRECTV Sports, DGO Perú: DIRECTV Sports, DGO

DIRECTV Sports, DGO Ecuador: DIRECTV Sports, DGO

DIRECTV Sports, DGO Colombia: DIRECTV Sports, DGO

DIRECTV Sports, DGO Venezuela: DIRECTV Sports, DGO, inter

DIRECTV Sports, DGO, inter Centroamérica: ViX, Sky Sports

ViX, Sky Sports España: DAZN, DAZN LaLiga, Movistar+, LaLiga TV Bar HD

Tabla de posiciones

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Todos los partidos de la jornada

Elche vs. Betis — domingo 8 de noviembre, 07:00 hs

Real Sociedad vs. Rayo Vallecano — domingo 8 de noviembre, 09:15 hs

Celta vs. Levante — domingo 8 de noviembre, 11:30 hs

Atlético de Madrid vs. Barcelona — domingo 8 de noviembre, 14:00 hs

En síntesis