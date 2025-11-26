¿Por qué no juega Jan Oblak en Atlético Madrid vs. Inter de Milán por la UEFA Champions League 2025-26?

Este miércoles es el día elegido para que se desarrolle uno de los partidos más esperados de la primera fase de la UEFA Champions League. El Atlético de Madrid recibirá al Inter de Milán en casa por la quinta jornada de la competencia internacional, aunque la mala noticia para los Colchoneros es que no podrán contar con una de sus figuras principales, garantía de seguridad bajo los tres palos como lo es Jan Oblak.

El motivo por el que no juega Jan Oblak en Atlético de Madrid vs. Inter

El esloveno no será parte del XI inicialista que colocará Diego Simeone dentro del campo de juego y, lógicamente, la decisión no está sujeta a una medida táctica o técnica. La ausencia de Oblak en la portería del Atleti se debe a una lesión muscular que lo tendrá marginado de las canchas un tiempo más.

Durante la última ventana FIFA, el portero tuvo que ser reemplazado en Eslovenia y desde entonces afrontó una recuperación que aún no ha llegado a su fin. En ese sentido, en su lugar estará Juan Musso. El argentino está aprovechando la oportunidad ante una ausencia de peso, por lo que se encuentra ante la posibilidad de demostrar su nivel en un momento importante de la temporada.

Atlético de Madrid marcha en el puesto 21 de la tabla de posiciones de la Champions League, en puestos de repesca, por lo que necesita comenzar a sumar de a tres si no quiere complicar sus aspiraciones de cara al futuro. De cara a este encuentro, tendrá enfrente al Inter que se ubica tercero y con puntaje ideal tras cuatro jornadas.

