Es tendencia:
logotipo del encabezado
CHAMPIONS LEAGUE

¿Por qué no juega Jan Oblak en Atlético Madrid vs. Inter de Milán por la UEFA Champions League 2025-26?

Conoce el motivo de la ausencia de uno de los jugadores más importantes en la plantilla Colchonera.

Por Lucas Lescano

Sigue a Bolavip en Google!
Jan Oblak estará ausente en un partido clave del Atlético de Madrid.
© GETTY IMAGESJan Oblak estará ausente en un partido clave del Atlético de Madrid.

Este miércoles es el día elegido para que se desarrolle uno de los partidos más esperados de la primera fase de la UEFA Champions League. El Atlético de Madrid recibirá al Inter de Milán en casa por la quinta jornada de la competencia internacional, aunque la mala noticia para los Colchoneros es que no podrán contar con una de sus figuras principales, garantía de seguridad bajo los tres palos como lo es Jan Oblak.

Publicidad

El motivo por el que no juega Jan Oblak en Atlético de Madrid vs. Inter

El esloveno no será parte del XI inicialista que colocará Diego Simeone dentro del campo de juego y, lógicamente, la decisión no está sujeta a una medida táctica o técnica. La ausencia de Oblak en la portería del Atleti se debe a una lesión muscular que lo tendrá marginado de las canchas un tiempo más.

Durante la última ventana FIFA, el portero tuvo que ser reemplazado en Eslovenia y desde entonces afrontó una recuperación que aún no ha llegado a su fin. En ese sentido, en su lugar estará Juan Musso. El argentino está aprovechando la oportunidad ante una ausencia de peso, por lo que se encuentra ante la posibilidad de demostrar su nivel en un momento importante de la temporada.

Atlético de Madrid marcha en el puesto 21 de la tabla de posiciones de la Champions League, en puestos de repesca, por lo que necesita comenzar a sumar de a tres si no quiere complicar sus aspiraciones de cara al futuro. De cara a este encuentro, tendrá enfrente al Inter que se ubica tercero y con puntaje ideal tras cuatro jornadas.

Publicidad
Las alineaciones de Olympiacos vs. Real Madrid por la UEFA Champions League 2025-26

ver también

Las alineaciones de Olympiacos vs. Real Madrid por la UEFA Champions League 2025-26

En síntesis

  • Jan Oblak, figura del Atleti, no jugará contra el Inter por una lesión muscular.
  • El partido Atlético de Madrid vs. Inter de Milán es el miércoles por UEFA Champions League.
  • Juan Musso reemplazará al portero esloveno en el XI inicialista que colocará Simeone.
lucas lescano
Lucas Lescano
Lee también
Las alineaciones de Atlético Madrid vs. Inter de Milán por la Champions League
Champions League

Las alineaciones de Atlético Madrid vs. Inter de Milán por la Champions League

Diego Simeone revela el club que le gustaría dirigir cuando deje Atlético Madrid
UEFA

Diego Simeone revela el club que le gustaría dirigir cuando deje Atlético Madrid

Inter 0-1 Milan: goles, videos y polémicas del Derbi
Futbol Internacional

Inter 0-1 Milan: goles, videos y polémicas del Derbi

Las alineaciones de Rayados vs. América por los cuartos de final del Apertura 2025
Liga MX

Las alineaciones de Rayados vs. América por los cuartos de final del Apertura 2025

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1compliance-2compliance-3
Better Collective Logo