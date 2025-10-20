Harry Kane no dudó y reveló el apodo que le tienen a Luis Díaz en Bayern Múnich

Al contrario de lo que dicta la lógica en el mundo del fútbol, Luis Díaz no necesitó un periodo de adaptación para empezar a marcar diferencia en Bayern Múnich, y mientras en Liverpool FC no paran de extrañarlo, Harry Kane dio una muestra de lo bien que encajó en el grupo con el apodo que le tienen.

Publicidad

Publicidad

En una de esas decisiones que muy pocos entendieron en el fútbol, Liverpool decidió vender a ‘Lucho’ Díaz por €75 millones de euros con bonificaciones. Y en otra de esas decisiones que tampoco muchos entenderían, Bayern Múnich decidió poner ese dinero por un jugador de 28 años. ¿Cómo le resultó la apuesta?

Hasta ahora, muy bien. A pesar de que Luis Díaz no registró ni goles ni asistencias en la victoria de Bayern Múnich 2-1 contra Borussia Dortmund, lo que sí logró demostrar es que se ganó la confianza del jugador más importante del equipo alemán como lo es Harry Kane. El delantero inglés suma 22 goles y cuatro asistencias en tan solo 16 partidos.

Harry Kane reveló el apodo que le tienen a Luis Díaz en Bayern Múnich

Harry Kane y Luis Díaz han ganado un título en Bayern Múnich. (Foto: Getty Images)

Publicidad

Publicidad

Luego del triunfo contra Borussia Dortmund por la fecha 7 de la Bundesliga, a Kane le pidieron una opinión sobre Díaz y ahí apareció el apodo que le tienen en Bayern Múnich. ¡Lo tratan como si estuviera en la Selección Colombia! “Sí, ‘Lucho’ ha sido increíble. Ha tenido un gran inicio de temporada, creo que es muy efectivo en las áreas peligrosas, trabaja duro para el equipo, defiende para el equipo y tiene una gran actitud. Ha sido un placer compartir con él hasta el momento este año y seguro habrá muchos momentos importantes juntos y grandes encuentros por disputar. Así que simplemente seguirá haciendo lo que está haciendo, trabajando duro, tiene gran potencial y es muy relevante en las áreas clave, lo que es importante”, dijo el delantero inglés.

ver también Mientras Luis Díaz gana 14 millones en Bayern Múnich, el salario que cobra James Rodríguez en León

¿Cuándo vuelve a jugar Luis Díaz con Bayern Múnich?

Con el objetivo de aumentar los seis goles y cuatro asistencias que lleva en 11 partidos, Luis Díaz saltará a la cancha del estadio Allianz Arena para disputar con Bayern Múnich el encuentro contra el Club Brujas, de Bélgica, del miércoles 22 octubre a las 14:00 (hora colombiana) por la tercera fecha de la fase de la liga de la Champions League.

Encuesta¿Por cuánto dinero compró Bayern Múnich a Luis Díaz? ¿Por cuánto dinero compró Bayern Múnich a Luis Díaz? YA VOTARON 0 PERSONAS

Publicidad