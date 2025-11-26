Las alineaciones de Atlético Madrid vs. Inter de Milán por la UEFA Champions League 2025-26

Atlético Madrid recibirá a Inter de Milán HOY miércoles 26 de noviembre en el Riyadh Air Metropolitano, de la capital española. El duelo correspondiente a la Jornada 5 de la Fase de Liga de la UEFA Champions League 2025-26 será arbitrado por el francés François Letexier y significará de importancia para ambos clubes, pero especialmente para los locales por la posición actual en la tabla.
Los conducidos por Diego Simeone tienen 6 puntos y están entre los últimos lugares de la zona de repechaje del campeonato continental. Por su parte, los italianos se mantienen firmes en lo más alto con un puntaje ideal que solo ostentan equipos como Bayern Múnich de Alemania y Arsenal de Inglaterra.
La alineación de Atlético Madrid para recibir al Inter
- Juan Musso
- Nahuel Molina
- José María Giménez
- Clément Lenglet
- Dávid Hancko
- Giuliano Simeone
- Koke
- Pablo Barrios
- Álex Baena
- Antoine Griezmann
- Julián Álvarez
- DT: Diego Simeone
La alineación de Inter de Milán para jugar en España
- Yann Sommer
- Manuel Akanji
- Yann Aurel Bisseck
- Alessandro Bastoni
- Carlos Augusto
- Nicolò Barella
- Hakan Çalhanoğlu
- Piotr Zieliński
- Federico Dimarco
- Marcus Thuram
- Lautaro Martínez
- DT: Cristian Chivu
Así están las posiciones de la UEFA Champions League 2025-26:
ver también
Pronósticos Atlético de Madrid vs Inter: los Nerazzurri llegan con puntaje ideal al Metropolitano
En síntesis
- Atlético Madrid vs. Inter juegan hoy 26 de noviembre en el Riyadh Air Metropolitano.
- Julián Álvarez y Antoine Griezmann son titulares en el equipo local de Diego Simeone.
- Lautaro Martínez lidera la alineación del visitante dirigida por el técnico Cristian Chivu.