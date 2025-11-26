Es tendencia:
logotipo del encabezado
Champions League

Las alineaciones de Atlético Madrid vs. Inter de Milán por la UEFA Champions League 2025-26

Mientras Inter de Milán buscará seguir con puntaje ideal en la UEFA Champions League 2025-26, Atlético Madrid intentará no relegarse en la tabla de posiciones de la Fase de Liga.

Por Tomas Vetere

Sigue a Bolavip en Google!
Julián Álvarez y Lautaro Martínez, frente a frente en Madrid por la UEFA Champions League 2025-26
© Getty ImagesJulián Álvarez y Lautaro Martínez, frente a frente en Madrid por la UEFA Champions League 2025-26

Atlético Madrid recibirá a Inter de Milán HOY miércoles 26 de noviembre en el Riyadh Air Metropolitano, de la capital española. El duelo correspondiente a la Jornada 5 de la Fase de Liga de la UEFA Champions League 2025-26 será arbitrado por el francés François Letexier y significará de importancia para ambos clubes, pero especialmente para los locales por la posición actual en la tabla.

Publicidad

Los conducidos por Diego Simeone tienen 6 puntos y están entre los últimos lugares de la zona de repechaje del campeonato continental. Por su parte, los italianos se mantienen firmes en lo más alto con un puntaje ideal que solo ostentan equipos como Bayern Múnich de Alemania y Arsenal de Inglaterra.

La alineación de Atlético Madrid para recibir al Inter

  • Juan Musso
  • Nahuel Molina
  • José María Giménez
  • Clément Lenglet
  • Dávid Hancko
  • Giuliano Simeone
  • Koke
  • Pablo Barrios
  • Álex Baena
  • Antoine Griezmann
  • Julián Álvarez
  • DT: Diego Simeone

La alineación de Inter de Milán para jugar en España

  • Yann Sommer
  • Manuel Akanji
  • Yann Aurel Bisseck
  • Alessandro Bastoni
  • Carlos Augusto
  • Nicolò Barella
  • Hakan Çalhanoğlu
  • Piotr Zieliński
  • Federico Dimarco
  • Marcus Thuram
  • Lautaro Martínez
  • DT: Cristian Chivu
Publicidad

Así están las posiciones de la UEFA Champions League 2025-26:

Pronósticos Atlético de Madrid vs Inter: los Nerazzurri llegan con puntaje ideal al Metropolitano

ver también

Pronósticos Atlético de Madrid vs Inter: los Nerazzurri llegan con puntaje ideal al Metropolitano

En síntesis

  • Atlético Madrid vs. Inter juegan hoy 26 de noviembre en el Riyadh Air Metropolitano.
  • Julián Álvarez y Antoine Griezmann son titulares en el equipo local de Diego Simeone.
  • Lautaro Martínez lidera la alineación del visitante dirigida por el técnico Cristian Chivu.
tomas vetere
Tomas Vetere
Lee también
Diego Simeone revela el club que le gustaría dirigir cuando deje Atlético Madrid
UEFA

Diego Simeone revela el club que le gustaría dirigir cuando deje Atlético Madrid

Inter 0-1 Milan: goles, videos y polémicas del Derbi
Futbol Internacional

Inter 0-1 Milan: goles, videos y polémicas del Derbi

¿Juega Santiago Giménez? Las alineaciones de Inter vs. Milan
UEFA

¿Juega Santiago Giménez? Las alineaciones de Inter vs. Milan

Las alineaciones de FC Juárez vs. Toluca por los cuartos de final del Apertura
Liga MX

Las alineaciones de FC Juárez vs. Toluca por los cuartos de final del Apertura

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1compliance-2compliance-3
Better Collective Logo