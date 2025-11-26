Las alineaciones de Atlético Madrid vs. Inter de Milán por la UEFA Champions League 2025-26

Atlético Madrid recibirá a Inter de Milán HOY miércoles 26 de noviembre en el Riyadh Air Metropolitano, de la capital española. El duelo correspondiente a la Jornada 5 de la Fase de Liga de la UEFA Champions League 2025-26 será arbitrado por el francés François Letexier y significará de importancia para ambos clubes, pero especialmente para los locales por la posición actual en la tabla.

Publicidad

Publicidad

Los conducidos por Diego Simeone tienen 6 puntos y están entre los últimos lugares de la zona de repechaje del campeonato continental. Por su parte, los italianos se mantienen firmes en lo más alto con un puntaje ideal que solo ostentan equipos como Bayern Múnich de Alemania y Arsenal de Inglaterra.

La alineación de Atlético Madrid para recibir al Inter

Juan Musso

Nahuel Molina

José María Giménez

Clément Lenglet

Dávid Hancko

Giuliano Simeone

Koke

Pablo Barrios

Álex Baena

Antoine Griezmann

Julián Álvarez

DT: Diego Simeone

La alineación de Inter de Milán para jugar en España

Yann Sommer

Manuel Akanji

Yann Aurel Bisseck

Alessandro Bastoni

Carlos Augusto

Nicolò Barella

Hakan Çalhanoğlu

Piotr Zieliński

Federico Dimarco

Marcus Thuram

Lautaro Martínez

DT: Cristian Chivu

Publicidad

Publicidad

Así están las posiciones de la UEFA Champions League 2025-26:

ver también Pronósticos Atlético de Madrid vs Inter: los Nerazzurri llegan con puntaje ideal al Metropolitano

En síntesis