En el plato fuerte de este martes en Europa, el Chelsea venció por ¡3-0! a Barcelona en Stamford Bridge, dando los ‘Blues’ un golpe sobre la mesa ante uno de los máximos candidatos al título de la UEFA Champions League. El equipo de Maresca sacó ventaja de los errores defensivos de los de Flick, aprovechó el hombre de más por la de roka a Araújo y celebró en casa.

El triunfo de los de Londres se cocinó desde temprano: Jules Koundé en contra abrió el marcador para el local, empujando sin querer sobre la línea un buscapié de Marc Cucurella. En la segunda etapa, Estevao se generó una gran jugada individual de contra para ampliar la ventaja, y sobre el final Liam Delap liquidó el encuentro definiendo debajo del arco.

¿Cómo quedaron Chelsea y Barcelona en la UEFA Champions League 2025-26?

Con su espectacular victoria en Stamford Bridge, Chelsea escaló al 4° puesto de la tabla de posiciones de la UCL: alcanzaron los 10 unidades en cinco presentaciones, producto de tres victorias, una igualdad y una derrota. Los dirigidos por Enzo Maresca venían de dejar puntos ante Qarabag, pero se recuperaron con una notable actuación.

Por su parte, tras la catastrófica derrota fuera de casa, Barcelona cayó a la 15° colocación de la competición europea: se mantienen con 7 puntos en cinco encuentros, tras cosechar dos triunfos, un empate y dos caídas. Los liderados por Hans-Dieter Flick llegaban tras no poder ganar en Brujas, y nuevamente tropezaron en condición de visitante.

Con estos resultados, Chelsea logró asentarse en puestos de clasificación a octavos de final de la UEFA Champions League, pero para el equipo perdedor la situación es crítica: actualmente, los ‘Culés’ se ubican en zona de playoffs, todavía fuera de la zona de clasificación directa a octavos, teniendo que, si todo continúa así, disputar una fase más.

Chelsea goleó a Barcelona y recuperó la sonrisa en Champions [Foto: Getty]

¿Quién es el líder de la tabla de la UEFA Champions League 2025-26?

A falta de todavía jugar su partido del día de mañana, Bayern Múnich es el puntero transitorio del certamen continental. Los ‘Bávaros’ poseen puntaje perfecto, con 12 unidades de 12 posibles, y lideran el torneo junto a Arsenal e Inter de Milán, que se ubican por debajo por tener menor diferencia de gol. Para colmo, este miércoles jugarán… ¡Arsenal vs. Bayern!

Así está la tabla de posiciones EN VIVO de la UEFA Champions League 2025-26: