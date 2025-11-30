Chelsea y Arsenal juegan este domingo 30 de noviembre el gran partido del fin de semana en la Premier League 2025-26. Además de la jerarquía de ambos equipos, el duelo también es importante por la clasificación porque se enfrentan el 1° contra el 3°.
Con respecto a los Blues, el Chelsea viene de ganarle por 3-0 al Barcelona en la Champions League. Asimismo, el conjunto de Enzo Maresca acumula dos victorias consecutivas en la Premier League y está 3° en la tabla con 23 puntos, 6 unidades por detrás del Arsenal, el líder.
Por el lado de los Gunners, el equipo de Mikel Arteta venció por 3-1 al Bayern Múnich en la Champions League y llega a este partido con una racha de 16 encuentros sin perder en todas las competiciones. El Arsenal es el líder en solitario de la Premier League y un triunfo ante Chelsea le permitiría estirar la ventaja con este rival.
La probable alineación de Chelsea
- Robert Sánchez
- Malo Gusto
- Fofana
- Trevoh Chalobah
- Marc Cucurella
- Moisés Caicedo
- Reece James
- Enzo Fernández
- Pedro Neto
- Estevao
- Joao Pedro
La probable alineación de Arsenal
- David Raya
- Jurrien Timber
- William Saliba
- Piero Hincapié
- Riccardo Calafiori
- Declan Rice
- Martin Zubimendi
- Eberechi Eze
- Bukayo Saka
- Gabriel Martinelli
- Mikel Merino
