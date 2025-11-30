Es tendencia:
logotipo del encabezado
Premier League

Las alineaciones de Chelsea vs. Arsenal por la Jornada 13 de la Premier League 2025-26

Chelsea y Arsenal se enfrentan este domingo por la Premier League. Los titulares de ambos equipos.

Por Patricio Hechem

Sigue a Bolavip en Google!
Chelsea y Arsenal se enfrentan por la Premier League
© Getty ImagesChelsea y Arsenal se enfrentan por la Premier League

Chelsea y Arsenal juegan este domingo 30 de noviembre el gran partido del fin de semana en la Premier League 2025-26. Además de la jerarquía de ambos equipos, el duelo también es importante por la clasificación porque se enfrentan el 1° contra el 3°.

Publicidad

Con respecto a los Blues, el Chelsea viene de ganarle por 3-0 al Barcelona en la Champions League. Asimismo, el conjunto de Enzo Maresca acumula dos victorias consecutivas en la Premier League y está 3° en la tabla con 23 puntos, 6 unidades por detrás del Arsenal, el líder.

Por el lado de los Gunners, el equipo de Mikel Arteta venció por 3-1 al Bayern Múnich en la Champions League y llega a este partido con una racha de 16 encuentros sin perder en todas las competiciones. El Arsenal es el líder en solitario de la Premier League y un triunfo ante Chelsea le permitiría estirar la ventaja con este rival.

La probable alineación de Chelsea

  • Robert Sánchez
  • Malo Gusto
  • Fofana
  • Trevoh Chalobah
  • Marc Cucurella
  • Moisés Caicedo
  • Reece James
  • Enzo Fernández
  • Pedro Neto
  • Estevao
  • Joao Pedro
Publicidad

La probable alineación de Arsenal

  • David Raya
  • Jurrien Timber
  • William Saliba
  • Piero Hincapié
  • Riccardo Calafiori
  • Declan Rice
  • Martin Zubimendi
  • Eberechi Eze
  • Bukayo Saka
  • Gabriel Martinelli
  • Mikel Merino
¿Chelsea vs. Arsenal va por TV abierta? Qué canal transmite EN VIVO el partido por la Premier League 2025-26

ver también

¿Chelsea vs. Arsenal va por TV abierta? Qué canal transmite EN VIVO el partido por la Premier League 2025-26

patricio hechem
Patricio Hechem
Lee también
Sigue EN VIVO Chelsea vs. Arsenal: minuto a minuto del partido por la Premier
Futbol Internacional

Sigue EN VIVO Chelsea vs. Arsenal: minuto a minuto del partido por la Premier

¿Chelsea vs. Arsenal va por TV abierta? Cómo ver el partido en EN VIVO
UEFA

¿Chelsea vs. Arsenal va por TV abierta? Cómo ver el partido en EN VIVO

Chelsea 3-0 Barcelona: así quedó la tabla de posiciones de la UEFA Champions League 2025-26
Champions League

Chelsea 3-0 Barcelona: así quedó la tabla de posiciones de la UEFA Champions League 2025-26

Esta es la gran pelea que busca David Benavidez para el futuro
Boxeo

Esta es la gran pelea que busca David Benavidez para el futuro

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1compliance-2compliance-3
Better Collective Logo