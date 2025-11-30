Chelsea y Arsenal juegan este domingo 30 de noviembre el gran partido del fin de semana en la Premier League 2025-26. Además de la jerarquía de ambos equipos, el duelo también es importante por la clasificación porque se enfrentan el 1° contra el 3°.

Publicidad

Publicidad

Con respecto a los Blues, el Chelsea viene de ganarle por 3-0 al Barcelona en la Champions League. Asimismo, el conjunto de Enzo Maresca acumula dos victorias consecutivas en la Premier League y está 3° en la tabla con 23 puntos, 6 unidades por detrás del Arsenal, el líder.

Por el lado de los Gunners, el equipo de Mikel Arteta venció por 3-1 al Bayern Múnich en la Champions League y llega a este partido con una racha de 16 encuentros sin perder en todas las competiciones. El Arsenal es el líder en solitario de la Premier League y un triunfo ante Chelsea le permitiría estirar la ventaja con este rival.

La probable alineación de Chelsea

Robert Sánchez

Malo Gusto

Fofana

Trevoh Chalobah

Marc Cucurella

Moisés Caicedo

Reece James

Enzo Fernández

Pedro Neto

Estevao

Joao Pedro

Publicidad

Publicidad

La probable alineación de Arsenal

David Raya

Jurrien Timber

William Saliba

Piero Hincapié

Riccardo Calafiori

Declan Rice

Martin Zubimendi

Eberechi Eze

Bukayo Saka

Gabriel Martinelli

Mikel Merino