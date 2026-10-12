Viking vs. Bayern: horario y dónde ver en vivo y online en México, por la jornada 2 de la Champions League

Bayern visita a Viking este martes 13 de octubre por la segunda jornada de la Champions League.
Bayern llega como favorito de visitante según las casas de apuestas, pero Viking tratará de dar el golpe.
Horario del partido
- México: 13:00 hs
Por dónde ver el partido
- México: FOX, FOX One
- Estados Unidos: Paramount+, ViX
- Argentina: ESPN3, Disney+ Premium
- Chile: ESPN2, Disney+ Premium
- Perú: ESPN, Disney+ Premium
- Ecuador: ESPN, Disney+ Premium
- Colombia: ESPN, Disney+ Premium
- Venezuela: ESPN, Disney+ Premium, inter
- Centroamérica: Disney+ Premium
- España: Movistar+, Movistar Liga de Campeones 4, Movistar Liga de Campeones 6
La actualidad de ambos equipos
Viking perdió 1-3 como visitante ante Stuttgart en la fecha anterior. Viking está 30° en la tabla con 0 puntos.
En su último compromiso, Bayern ganó 5-0 como local ante Bodo Glimt. El conjunto marcha 2° con 3 puntos.
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
- Sabah FK vs. Slavia Praga — martes 13 de octubre, 10:45 hs
- Lens vs. Sporting — martes 13 de octubre, 10:45 hs
- Villarreal vs. Napoli — martes 13 de octubre, 13:00 hs
- RB Leipzig vs. PSV — martes 13 de octubre, 13:00 hs
- Galatasaray vs. Barcelona — martes 13 de octubre, 13:00 hs
- Inter vs. Brujas — martes 13 de octubre, 13:00 hs
- Atlético de Madrid vs. Manchester United — martes 13 de octubre, 13:00 hs
- Arsenal vs. Lille — martes 13 de octubre, 13:00 hs
- LASK vs. Liverpool — miércoles 14 de octubre, 10:45 hs
- Feyenoord vs. Como 1907 — miércoles 14 de octubre, 10:45 hs
- Betis vs. Porto — miércoles 14 de octubre, 13:00 hs
- Shakhtar Donetsk vs. AEK Athens — miércoles 14 de octubre, 13:00 hs
- Slovan Bratislava vs. Stuttgart — miércoles 14 de octubre, 13:00 hs
- Man City vs. PSG — miércoles 14 de octubre, 13:00 hs
- Bodo Glimt vs. Dortmund — miércoles 14 de octubre, 13:00 hs
- Aston Villa vs. Fenerbahce — miércoles 14 de octubre, 13:00 hs
- Roma vs. Real Madrid — miércoles 14 de octubre, 13:00 hs
En síntesis
- Viking y Bayern se enfrentan este martes 13 de octubre por la jornada 2 de la Champions League.
- El partido se transmitirá por FOX y FOX One.
- Viking suma 0 puntos en el torneo.
- Bayern suma 3 puntos tras vencer a Bodo Glimt.