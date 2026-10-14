Betis vs. Porto: horario y dónde ver en vivo y online en México, por la jornada 2 de la Champions League

El Betis llega como favorito para este miércoles 14 de octubre, aunque el Porto va a pelear cada pelota para no quedarse sin puntos en la fase de liga.
Es la segunda jornada de la fase de liga de la Champions y ambos necesitan reaccionar para no complicarse el resto del camino hacia los octavos.
Horario del partido
- México: 13:00 hs
Por dónde ver el partido
- México: FOX, FOX One
- Estados Unidos: Paramount+, ViX
- Argentina: Fox Sports 2, Disney+ Premium
- Chile: Disney+ Premium, ESPN7
- Perú: Disney+ Premium, ESPN7
- Ecuador: Disney+ Premium, ESPN7
- Colombia: Disney+ Premium, ESPN7
- Venezuela: Disney+ Premium, ESPN7, inter
- Centroamérica: Disney+ Premium, ESPN 5
- España: Movistar+, Movistar Liga de Campeones 2, Movistar Liga de Campeones 4
La actualidad de ambos equipos
El Betis arrancó con una victoria ajustada, 3-2 de visitante ante el Lille, que lo dejó en el puesto 13 con 3 puntos. Esa imagen ofensiva, sumada a jugar ahora de local, lo pone como el equipo con más argumentos para quedarse con el partido.
El Porto, en cambio, tuvo un debut para el olvido: cayó 0-2 como local frente al Manchester City y quedó último entre los 36 equipos de la fase de liga, sin puntos. Necesita un resultado positivo cuanto antes para no quedar descolgado de la clasificación a los octavos.
El historial entre Betis y Porto
El historial entre ambos es mínimo: solo se cruzaron una vez, en 2019, y el resultado fue un empate 1-1. No hay una tendencia marcada, así que este partido funciona casi como un desempate entre dos equipos que se conocen poco.
Último enfrentamiento
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|19/07/2019
|Porto vs. Betis
|1-1
|Copa Ibérica
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
- Shakhtar Donetsk vs. AEK Athens — miércoles 14 de octubre, 13:00 hs
- Slovan Bratislava vs. Stuttgart — miércoles 14 de octubre, 13:00 hs
- Man City vs. PSG — miércoles 14 de octubre, 13:00 hs
- Bodo Glimt vs. Dortmund — miércoles 14 de octubre, 13:00 hs
- Aston Villa vs. Fenerbahce — miércoles 14 de octubre, 13:00 hs
- Roma vs. Real Madrid — miércoles 14 de octubre, 13:00 hs
En síntesis
- Betis y Porto se enfrentan este miércoles 14 de octubre por la jornada 2 de la Champions League.
- El partido se transmitirá por FOX y FOX One.
- Betis suma 3 puntos tras vencer a Lille.
- Porto suma 0 puntos en el torneo.