Betis vs. Porto: horario y dónde ver en vivo y online en México, por la jornada 2 de la Champions League

Betis y Porto se enfrentan este miércoles 14 de octubre, por la jornada 2 de la Champions League. Los detalles de la televisación.

El Betis llega como favorito para este miércoles 14 de octubre, aunque el Porto va a pelear cada pelota para no quedarse sin puntos en la fase de liga.

Publicidad

Es la segunda jornada de la fase de liga de la Champions y ambos necesitan reaccionar para no complicarse el resto del camino hacia los octavos.

Horario del partido

México: 13:00 hs

Por dónde ver el partido

Publicidad

La actualidad de ambos equipos

El Betis arrancó con una victoria ajustada, 3-2 de visitante ante el Lille, que lo dejó en el puesto 13 con 3 puntos. Esa imagen ofensiva, sumada a jugar ahora de local, lo pone como el equipo con más argumentos para quedarse con el partido.

El Porto, en cambio, tuvo un debut para el olvido: cayó 0-2 como local frente al Manchester City y quedó último entre los 36 equipos de la fase de liga, sin puntos. Necesita un resultado positivo cuanto antes para no quedar descolgado de la clasificación a los octavos.

El historial entre Betis y Porto

El historial entre ambos es mínimo: solo se cruzaron una vez, en 2019, y el resultado fue un empate 1-1. No hay una tendencia marcada, así que este partido funciona casi como un desempate entre dos equipos que se conocen poco.

Publicidad

Último enfrentamiento

Fecha Partido Resultado Torneo 19/07/2019 Porto vs. Betis 1-1 Copa Ibérica

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

Shakhtar Donetsk vs. AEK Athens — miércoles 14 de octubre, 13:00 hs

Slovan Bratislava vs. Stuttgart — miércoles 14 de octubre, 13:00 hs

Man City vs. PSG — miércoles 14 de octubre, 13:00 hs

Bodo Glimt vs. Dortmund — miércoles 14 de octubre, 13:00 hs

Aston Villa vs. Fenerbahce — miércoles 14 de octubre, 13:00 hs

Roma vs. Real Madrid — miércoles 14 de octubre, 13:00 hs

Publicidad

En síntesis