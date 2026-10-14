Es tendencia:
Bolavip Logo
AGENDA DEPORTIVA
Champions League

Betis vs. Porto: horario y dónde ver en vivo y online en México, por la jornada 2 de la Champions League

Betis y Porto se enfrentan este miércoles 14 de octubre, por la jornada 2 de la Champions League. Los detalles de la televisación.

Betis vs. Porto, Champions League
Betis vs. Porto, Champions League

El Betis llega como favorito para este miércoles 14 de octubre, aunque el Porto va a pelear cada pelota para no quedarse sin puntos en la fase de liga.

Es la segunda jornada de la fase de liga de la Champions y ambos necesitan reaccionar para no complicarse el resto del camino hacia los octavos.

+ Seguinos en

Horario del partido

  • México: 13:00 hs

Por dónde ver el partido

La actualidad de ambos equipos

El Betis arrancó con una victoria ajustada, 3-2 de visitante ante el Lille, que lo dejó en el puesto 13 con 3 puntos. Esa imagen ofensiva, sumada a jugar ahora de local, lo pone como el equipo con más argumentos para quedarse con el partido.

El Porto, en cambio, tuvo un debut para el olvido: cayó 0-2 como local frente al Manchester City y quedó último entre los 36 equipos de la fase de liga, sin puntos. Necesita un resultado positivo cuanto antes para no quedar descolgado de la clasificación a los octavos.

El historial entre Betis y Porto

El historial entre ambos es mínimo: solo se cruzaron una vez, en 2019, y el resultado fue un empate 1-1. No hay una tendencia marcada, así que este partido funciona casi como un desempate entre dos equipos que se conocen poco.

Último enfrentamiento

FechaPartidoResultadoTorneo
19/07/2019Porto vs. Betis1-1Copa Ibérica

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

  • Shakhtar Donetsk vs. AEK Athens — miércoles 14 de octubre, 13:00 hs
  • Slovan Bratislava vs. Stuttgart — miércoles 14 de octubre, 13:00 hs
  • Man City vs. PSG — miércoles 14 de octubre, 13:00 hs
  • Bodo Glimt vs. Dortmund — miércoles 14 de octubre, 13:00 hs
  • Aston Villa vs. Fenerbahce — miércoles 14 de octubre, 13:00 hs
  • Roma vs. Real Madrid — miércoles 14 de octubre, 13:00 hs

En síntesis

  • Betis y Porto se enfrentan este miércoles 14 de octubre por la jornada 2 de la Champions League.
  • El partido se transmitirá por FOX y FOX One.
  • Betis suma 3 puntos tras vencer a Lille.
  • Porto suma 0 puntos en el torneo.
Bolavip México
Bolavip México
LEE TAMBIÉN
Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones