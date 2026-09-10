Dónde ver EN VIVO Bayern Múnich vs. Bodo Glimt por la Champions League 2026-27: canales de TV y streaming online

El conjunto Bávaro hace su estreno en la presente edición de la Liga de Campeones ante una de las revelaciones de Europa.

Bayern Munich y Bodø/Glimt se enfrentan este jueves 10 de septiembre por el partido correspondiente a la Jornada 1 de la Fase de Liga de la UEFA Champions League. El encuentro se llevará a cabo en el Allianz Arena a partir de las 13:00hs (Ciudad de México).

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Este partido marca el debut europeo para ambos en la presente edición. El equipo alemán buscará imponer su jerarquía en casa como uno de los históricos favoritos, mientras que el conjunto noruego intentará dar la gran sorpresa continental tras superar las eliminatorias con un ritmo arrollador.

Harry Kane y Manuel Neuer (Getty Images)

Dónde ver Bayern Munich vs. Bodo Glimt

México: FOX+ y FOX One

FOX+ y FOX One Centroamérica: ESPN y Disney+ Premium

ESPN y Disney+ Premium Sudamérica: ESPN y Disney+ Premium

ESPN y Disney+ Premium Estados Unidos: Paramount+, TUDN USA, ViX

Paramount+, TUDN USA, ViX España: Movistar+, Movistar Liga de Campeones

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