Fecha y hora de todos los partidos de la Jornada 1 de la Champions League 2026-27

Se terminó la espera: este martes comienza la edición 2026-27 de la UEFA Champions League, el certamen más importante a nivel clubes en Europa. Cada fecha de la Fase Liga contará con un total de 18 partidos y aquí te dejamos la guía completa de la Jornada 1.
Este nuevo formato de la Liga de Campeones permite que los aficionados disfruten de auténticos partidazos desde el principio. Sin ir más lejos, este mismo partes ya tendremos un Real Madrid vs. Inter de Milán en el Estadio Santiago Bernabéu.
Real Madrid e Inter de Milán se enfrentaron por última vez en 2021 (Getty Images)
Fecha y hora de la Jornada 1 de la UEFA Champions League 2026-27
Martes 8 de septiembre
- Club Brujas vs. Aston Villa | 10:45 hs (CDMX)
- AEK vs. LASK | 10:45 hs (CDMX)
- Porto vs. Manchester City | 13:00 hs (CDMX)
- Real Madrid vs. Inter | 13:00 hs (CDMX)
- Borussia Dortmund vs. Villarreal | 13:00 hs (CDMX)
- Lille vs. Real Betis | 13:00 hs (CDMX)
Con Ousmane Dembélé y Harry Kane: UEFA reveló el 11 ideal de la Champions League tras el título de PSG
Miércoles 9 de septiembre
- Barcelona vs. Feyenoord | 10:45 hs (CDMX)
- Stuttgart vs. Viking | 10:45 hs (CDMX)
- Napoli vs. Arsenal | 13:00 hs (CDMX)
- Liverpool vs. Atlético de Madrid | 13:00 hs (CDMX)
- PSG vs. Slovan Bratislava | 13:00 hs (CDMX)
- Sporting CP vs. Galatasaray | 13:00 hs (CDMX)
Jueves 10 de septiembre
- Fenerbahce vs. Roma | 10:45 hs (CDMX)
- PSV vs. Shakhtar | 10:45 hs (CDMX)
- Bayern Munich vs. Bodo/Glimt | 13:00 hs (CDMX)
- Slavia Praga vs. Lens | 13:00 hs (CDMX)
- Como vs. RB Leipzig | 13:00 hs (CDMX)
- Manchester United vs. Sabah | 13:00 hs (CDMX)