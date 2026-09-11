Va por el Balón de Oro: nuevo gol de Julián Quiñones en Arabia Saudita

A pesar de haber recibido decenas de críticas por su nominación a ganar el Balón de Oro, lo cierto es que poco parece importarle a Julián Quiñones, quien mantiene su ritmo intratable en Arabia Saudita. Este viernes, el mexicano se lució con un nuevo tanto con el Al-Qadisiyah por la sexta jornada de la Saudi Pro League y quiere ir por el máximo galardón del futbol mundial.
Así fue un nuevo gol de Julián Quiñones en Al-Qadisiyah
🤯🇸🇦 JULIAN QUIÑONES SCORES AGAIN FOR AL QADSIAH AND NOW HAS 77 G+A IN JUST 76 APPEARANCES IN SAUDI ARABIA!— All Fútbol MX 🇲🇽 (@AllFutbolMX) September 11, 2026
THE MEXICAN CONTINUES HIS GREAT FORM AFTER HIS BALLON D’OR NOMINATION. 🔥🐆 pic.twitter.com/C0r0Us7bWZ
El número impactante marca que Julián ya acumula 77 participaciones entre goles y asistencias en 76 partidos desde su llegada a Arabia Saudita.
En síntesis
- Julián Quiñones anotó con Al-Qadisiyah en la sexta jornada de la Saudi Pro League.
- Julián Quiñones compite en la nominación para ganar el Balón de Oro este año.
- Julián Quiñones suma 77 participaciones en gol dentro de 76 partidos disputados en Arabia.