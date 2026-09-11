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MEXICANOS EN EL EXTRANJERO

Va por el Balón de Oro: nuevo gol de Julián Quiñones en Arabia Saudita

Uno de los candidatos a quedarse con el máximo galardón en el futbol sigue a paso firme con su nivel estelar.

Julián Quiñones volvió a lucirse en el futbol de Medio Oriente.
© GETTY IMAGESJulián Quiñones volvió a lucirse en el futbol de Medio Oriente.

A pesar de haber recibido decenas de críticas por su nominación a ganar el Balón de Oro, lo cierto es que poco parece importarle a Julián Quiñones, quien mantiene su ritmo intratable en Arabia Saudita. Este viernes, el mexicano se lució con un nuevo tanto con el Al-Qadisiyah por la sexta jornada de la Saudi Pro League y quiere ir por el máximo galardón del futbol mundial.

Así fue un nuevo gol de Julián Quiñones en Al-Qadisiyah

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El número impactante marca que Julián ya acumula 77 participaciones entre goles y asistencias en 76 partidos desde su llegada a Arabia Saudita.

En síntesis

  • Julián Quiñones anotó con Al-Qadisiyah en la sexta jornada de la Saudi Pro League.
  • Julián Quiñones compite en la nominación para ganar el Balón de Oro este año.
  • Julián Quiñones suma 77 participaciones en gol dentro de 76 partidos disputados en Arabia.
Lucas Lescano
Lucas Lescano
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