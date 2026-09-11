Va por el Balón de Oro: nuevo gol de Julián Quiñones en Arabia Saudita

Uno de los candidatos a quedarse con el máximo galardón en el futbol sigue a paso firme con su nivel estelar.

A pesar de haber recibido decenas de críticas por su nominación a ganar el Balón de Oro, lo cierto es que poco parece importarle a Julián Quiñones, quien mantiene su ritmo intratable en Arabia Saudita. Este viernes, el mexicano se lució con un nuevo tanto con el Al-Qadisiyah por la sexta jornada de la Saudi Pro League y quiere ir por el máximo galardón del futbol mundial.

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Así fue un nuevo gol de Julián Quiñones en Al-Qadisiyah

🤯🇸🇦 JULIAN QUIÑONES SCORES AGAIN FOR AL QADSIAH AND NOW HAS 77 G+A IN JUST 76 APPEARANCES IN SAUDI ARABIA!



THE MEXICAN CONTINUES HIS GREAT FORM AFTER HIS BALLON D’OR NOMINATION. 🔥🐆 pic.twitter.com/C0r0Us7bWZ — All Fútbol MX 🇲🇽 (@AllFutbolMX) September 11, 2026

El número impactante marca que Julián ya acumula 77 participaciones entre goles y asistencias en 76 partidos desde su llegada a Arabia Saudita.

En síntesis

Julián Quiñones anotó con Al-Qadisiyah en la sexta jornada de la Saudi Pro League.

anotó con Al-Qadisiyah en la sexta jornada de la Saudi Pro League. Julián Quiñones compite en la nominación para ganar el Balón de Oro este año.

compite en la nominación para ganar el Balón de Oro este año. Julián Quiñones suma 77 participaciones en gol dentro de 76 partidos disputados en Arabia.