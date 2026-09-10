Dónde ver EN VIVO Manchester United vs. Sabah por la Champions League: canales de TV y streaming

Manchester United y Sabah se enfrentan por la primera jornada de la Champions League 2026-27. Aquí te contamos qué canales de TV y plataformas de streaming transmitirán el partido en México.

Manchester United y Sabah se enfrentan este jueves 10 de septiembre por el partido correspondiente a la Jornada 1 de la Fase de Liga de la UEFA Champions League 2026-27. El encuentro se lleva a cabo en el Estadio Old Trafford y comienza a partir de las 13:00hs (Ciudad de México).

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Este compromiso marca la presentación de ambos clubes en el torneo continental esta temporada. El conjunto de Manchester busca aprovechar la localía para arrancar con el pie derecho y sumar sus primeros tres puntos, mientras que la escuadra azerbaiyana intentará dar la sorpresa histórica en suelo británico.

¿Por dónde ver el partido?

El partido entre Manchester United y Sabah de este jueves 10 de septiembre por la Champions League se puede ver en México a través de TNT en televisión de paga y vía streaming por Max.

México: TNT y Max

TNT y Max Centroamérica: ESPN y Disney+

ESPN y Disney+ Sudamérica: ESPN y Disney+ Premium

ESPN y Disney+ Premium Estados Unidos: Paramount+ y ViX

Paramount+ y ViX España: Movistar Liga de Campeones

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La actualidad de ambos equipos

Por el lado del local, el Manchester United afronta este debut europeo con la obligación de imponer condiciones frente a su afición. La escuadra inglesa busca afianzar su funcionamiento colectivo y sostener una contundencia ofensiva desde la primera jornada de la competencia.

Por su parte, el Sabah FK de Azerbaiyán llega al Teatro de los Sueños tras completar una histórica fase previa que lo depositó por primera vez en la Fase de Liga de la Champions League. El cuadro visitante tiene el objetivo de plantar un esquema defensivo sólido para competir de igual a igual y rascar un resultado positivo fuera de casa.

En sintesis

Manchester United y Sabah juegan este jueves 10 de septiembre por la Champions League.

juegan este jueves 10 de septiembre por la Champions League. Old Trafford será el escenario del partido disputado a las 13:00 horas de México.

será el escenario del partido disputado a las 13:00 horas de México. TNT y Max transmiten en vivo el encuentro histórico para todo México.