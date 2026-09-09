Por qué no juega Anthony Gordon el Barcelona vs Feyenoord

Esta es la razón por la que Gordon no habría salido como titular para el partido de hoy ante el Feyenoord.

En los dos últimos partidos de LaLiga donde el Barcelona ha goleado, uno de los que repitió en el 11 titular fue Anthony Gordon, sin embargo, en el partido de hoy ante el Feyenoord, Hansi Flick lo mantendría en la banca, por lo que lo va de arranque en este encuentro de Champions League y la afición comenzó a extrañarse por su baja en este juego.

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Sin Gordon el Barcelona vs Feyenoord

No hay una razón específica para hablar de la ausencia del inglés, pero al parecer, el estratega ha estado probando a sus jugadores. Tiene una plantilla muy completa que para el día de hoy le está dando para probar a otros elementos en las diferentes posiciones, por lo que dejar a Gordon en el banco es simplemente estrategia del DT.

¿Quién lo suplirá?

Para este enfrentamiento decide que Karim Adeyemi es la opción que debería iniciar el juego y ver de qué manera se puede acoplar con Raphinha. Además le sirve de descanso, aunque no se descarta que pueda ingresar unos minutos para este partido, por el momento sólo analizaría el entrenador qué tan bien le funciona uno u otro.

En síntesis

Anthony Gordon iniciará en la banca el partido entre Barcelona y Feyenoord.

iniciará en la banca el partido entre Barcelona y Feyenoord. Karim Adeyemi reemplazará al futbolista inglés en la alineación titular.

reemplazará al futbolista inglés en la alineación titular. Hansi Flick decidió su suplencia por motivos de estrategia y descanso.