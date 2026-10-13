Dónde ver EN VIVO Bodo Glimt vs. Dortmund por la jornada 2 de la Champions League: TV y streaming online

Bodo Glimt llega golpeado a la segunda fecha de la Champions League y el miércoles 14 de octubre necesita una reacción inmediata frente a Dortmund, que se presenta como el favorito claro de este cruce.
Es la segunda jornada de la fase de liga del torneo y las diferencias en el arranque son notorias: un equipo quiere despegar del fondo de la tabla y el otro intenta confirmar que puede pelear arriba.
Horario del partido
- México: 13:00 hs
Por dónde ver el partido
- México: FOX One
- Estados Unidos: CBS Sports Network, Paramount+, Fubo, ViX
- Argentina: ESPN2, Disney+ Premium
- Chile: ESPN2, Disney+ Premium
- Perú: Disney+ Premium, ESPN 5
- Ecuador: Disney+ Premium, ESPN 5
- Colombia: Disney+ Premium, ESPN 5
- Venezuela: Disney+ Premium, ESPN 5, inter
- Centroamérica: Disney+ Premium
- España: Movistar+, Movistar Liga de Campeones 4, Movistar Liga de Campeones 7
La actualidad de ambos equipos
El debut de Bodo Glimt fue para el olvido: cayó 0-5 como visitante ante Bayern y quedó último entre los 36 equipos de la fase de liga, sin puntos en su único partido disputado. El golpe anímico es grande y ahora necesita mostrar otra cara, de local, para no quedar complicado tan temprano en la competencia.
Dortmund arrancó de la mejor manera, con un triunfo 3-2 como local frente a Villarreal que lo dejó en la décima posición con 3 puntos. El equipo alemán llega con confianza y la idea de sostener ese nivel lejos de casa, sabiendo que un resultado positivo lo acercaría a los puestos de privilegio de la tabla.
El historial entre Bodo Glimt y Dortmund
El historial entre ambos es mínimo: apenas se cruzaron una vez, en diciembre de 2025, cuando Dortmund y Bodo Glimt empataron 2-2. No hay una tendencia marcada todavía, apenas un antecedente parejo en goles entre dos equipos que se conocen poco.
Último enfrentamiento
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|10/12/2025
|Dortmund vs. Bodo Glimt
|2-2
|UEFA Champions League
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
- LASK vs. Liverpool — miércoles 14 de octubre, 10:45 hs
- Feyenoord vs. Como 1907 — miércoles 14 de octubre, 10:45 hs
- Betis vs. Porto — miércoles 14 de octubre, 13:00 hs
- Shakhtar Donetsk vs. AEK Athens — miércoles 14 de octubre, 13:00 hs
- Slovan Bratislava vs. Stuttgart — miércoles 14 de octubre, 13:00 hs
- Man City vs. PSG — miércoles 14 de octubre, 13:00 hs
- Aston Villa vs. Fenerbahce — miércoles 14 de octubre, 13:00 hs
- Roma vs. Real Madrid — miércoles 14 de octubre, 13:00 hs
- Lille vs. Galatasaray — miércoles 21 de octubre, 10:45 hs
- Bayern vs. Arsenal — miércoles 21 de octubre, 13:00 hs
En síntesis
- Bodo Glimt y Dortmund se enfrentan este miércoles 14 de octubre por la jornada 2 de la Champions League.
- El partido se transmitirá por FOX One.
- Bodo Glimt suma 0 puntos en el torneo.
- Dortmund suma 3 puntos tras vencer a Villarreal.