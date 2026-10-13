Dónde ver EN VIVO Bodo Glimt vs. Dortmund por la jornada 2 de la Champions League: TV y streaming online

Bodo Glimt y Dortmund se enfrentan este miércoles 14 de octubre, por la jornada 2 de la Champions League. Los detalles de la televisación.

Bodo Glimt llega golpeado a la segunda fecha de la Champions League y el miércoles 14 de octubre necesita una reacción inmediata frente a Dortmund, que se presenta como el favorito claro de este cruce.

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Es la segunda jornada de la fase de liga del torneo y las diferencias en el arranque son notorias: un equipo quiere despegar del fondo de la tabla y el otro intenta confirmar que puede pelear arriba.

Horario del partido

México: 13:00 hs

Por dónde ver el partido

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La actualidad de ambos equipos

El debut de Bodo Glimt fue para el olvido: cayó 0-5 como visitante ante Bayern y quedó último entre los 36 equipos de la fase de liga, sin puntos en su único partido disputado. El golpe anímico es grande y ahora necesita mostrar otra cara, de local, para no quedar complicado tan temprano en la competencia.

Dortmund arrancó de la mejor manera, con un triunfo 3-2 como local frente a Villarreal que lo dejó en la décima posición con 3 puntos. El equipo alemán llega con confianza y la idea de sostener ese nivel lejos de casa, sabiendo que un resultado positivo lo acercaría a los puestos de privilegio de la tabla.

El historial entre Bodo Glimt y Dortmund

El historial entre ambos es mínimo: apenas se cruzaron una vez, en diciembre de 2025, cuando Dortmund y Bodo Glimt empataron 2-2. No hay una tendencia marcada todavía, apenas un antecedente parejo en goles entre dos equipos que se conocen poco.

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Último enfrentamiento

Fecha Partido Resultado Torneo 10/12/2025 Dortmund vs. Bodo Glimt 2-2 UEFA Champions League

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

LASK vs. Liverpool — miércoles 14 de octubre, 10:45 hs

Feyenoord vs. Como 1907 — miércoles 14 de octubre, 10:45 hs

Betis vs. Porto — miércoles 14 de octubre, 13:00 hs

Shakhtar Donetsk vs. AEK Athens — miércoles 14 de octubre, 13:00 hs

Slovan Bratislava vs. Stuttgart — miércoles 14 de octubre, 13:00 hs

Man City vs. PSG — miércoles 14 de octubre, 13:00 hs

Aston Villa vs. Fenerbahce — miércoles 14 de octubre, 13:00 hs

Roma vs. Real Madrid — miércoles 14 de octubre, 13:00 hs

Lille vs. Galatasaray — miércoles 21 de octubre, 10:45 hs

Bayern vs. Arsenal — miércoles 21 de octubre, 13:00 hs

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En síntesis