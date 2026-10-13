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Champions League

Dónde ver EN VIVO Bodo Glimt vs. Dortmund por la jornada 2 de la Champions League: TV y streaming online

Bodo Glimt y Dortmund se enfrentan este miércoles 14 de octubre, por la jornada 2 de la Champions League. Los detalles de la televisación.

Bodo Glimt vs. Dortmund, Champions League
Bodo Glimt vs. Dortmund, Champions League

Bodo Glimt llega golpeado a la segunda fecha de la Champions League y el miércoles 14 de octubre necesita una reacción inmediata frente a Dortmund, que se presenta como el favorito claro de este cruce.

Es la segunda jornada de la fase de liga del torneo y las diferencias en el arranque son notorias: un equipo quiere despegar del fondo de la tabla y el otro intenta confirmar que puede pelear arriba.

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Horario del partido

  • México: 13:00 hs

Por dónde ver el partido

La actualidad de ambos equipos

El debut de Bodo Glimt fue para el olvido: cayó 0-5 como visitante ante Bayern y quedó último entre los 36 equipos de la fase de liga, sin puntos en su único partido disputado. El golpe anímico es grande y ahora necesita mostrar otra cara, de local, para no quedar complicado tan temprano en la competencia.

Dortmund arrancó de la mejor manera, con un triunfo 3-2 como local frente a Villarreal que lo dejó en la décima posición con 3 puntos. El equipo alemán llega con confianza y la idea de sostener ese nivel lejos de casa, sabiendo que un resultado positivo lo acercaría a los puestos de privilegio de la tabla.

El historial entre Bodo Glimt y Dortmund

El historial entre ambos es mínimo: apenas se cruzaron una vez, en diciembre de 2025, cuando Dortmund y Bodo Glimt empataron 2-2. No hay una tendencia marcada todavía, apenas un antecedente parejo en goles entre dos equipos que se conocen poco.

Último enfrentamiento

FechaPartidoResultadoTorneo
10/12/2025Dortmund vs. Bodo Glimt2-2UEFA Champions League

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

  • LASK vs. Liverpool — miércoles 14 de octubre, 10:45 hs
  • Feyenoord vs. Como 1907 — miércoles 14 de octubre, 10:45 hs
  • Betis vs. Porto — miércoles 14 de octubre, 13:00 hs
  • Shakhtar Donetsk vs. AEK Athens — miércoles 14 de octubre, 13:00 hs
  • Slovan Bratislava vs. Stuttgart — miércoles 14 de octubre, 13:00 hs
  • Man City vs. PSG — miércoles 14 de octubre, 13:00 hs
  • Aston Villa vs. Fenerbahce — miércoles 14 de octubre, 13:00 hs
  • Roma vs. Real Madrid — miércoles 14 de octubre, 13:00 hs
  • Lille vs. Galatasaray — miércoles 21 de octubre, 10:45 hs
  • Bayern vs. Arsenal — miércoles 21 de octubre, 13:00 hs

En síntesis

  • Bodo Glimt y Dortmund se enfrentan este miércoles 14 de octubre por la jornada 2 de la Champions League.
  • El partido se transmitirá por FOX One.
  • Bodo Glimt suma 0 puntos en el torneo.
  • Dortmund suma 3 puntos tras vencer a Villarreal.
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