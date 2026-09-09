Dónde ver el Liverpool vs Atlético de Madrid hoy

Conoce los canales, el día y el horario del partido del día de hoy en la Champions League entre Liverpool y Atlético de Madrid.

Liverpool y Atlético de Madrid se enfrentan este miércoles 9 de septiembre por el partido correspondiente a la Fase de Liga de la Champions League. El encuentro se lleva a cabo en el mítico Estadio de Anfield y comienza a partir de las 13:00hs (Ciudad de México).

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Este partido enfrenta a dos de los clubes más competitivos del continente en un duelo de alto voltaje. El equipo dirigido por Andoni Iraola quiere hacer valer su localía ante su afición, mientras que los colchoneros de Diego Simeone buscarán imponer su característica solidez para llevarse puntos clave de Inglaterra.

¿Por dónde ver el partido?

El partido entre Liverpool y Atlético de Madrid de este miércoles 9 de septiembre por la Champions League se puede ver en México a través de FOX en la TV o por FOX ONE como plataforma de streaming.

México: FOX y Fox ONE

FOX y Fox ONE Centroamérica: ESPN y Disney+

ESPN y Disney+ Sudamérica: ESPN y Disney+ Premium

ESPN y Disney+ Premium Estados Unidos: Paramount+, TUDN y ViX

Paramount+, TUDN y ViX España: Movistar Plus+ y Movistar Liga de Campeones

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La actualidad de ambos equipos

Por el lado del local, el Liverpool busca hacerse fuerte en casa para sumar unidades vitales en la tabla general de la Fase de Liga de la Champions. El equipo inglés intentará imponer su ritmo ofensivo y encaminar su clasificación a la siguiente ronda apoyado por el ambiente inigualable de Anfield.

Por su parte, Atlético de Madrid llega a Inglaterra con la intención de dar el golpe y rescatar un resultado positivo como visitante. El equipo de Diego Simeone sabe que en este nuevo formato de la competencia sumar fuera de casa es fundamental para no complicar sus aspiraciones europeas.

En síntesis

Liverpool y Atlético de Madrid juegan este miércoles 9 de septiembre en Anfield.

juegan este miércoles 9 de septiembre en Anfield. Transmisión en México por FOX y FOX ONE a las 13:00hs.

por FOX y FOX ONE a las 13:00hs. Andoni Iraola y Diego Simeone se enfrentan en la Champions League.