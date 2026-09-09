Dónde ver EN VIVO Barcelona vs. Feyenoord por la Champions League 2026-27: canales de TV y streaming online

Barcelona y Feyenoord se enfrentan por la Champions League 2026-27. Aquí te contamos qué canales de TV y plataformas de streaming transmitirán el partido en México.

Barcelona y Feyenoord se enfrentan este miércoles 9 de septiembre por el partido correspondiente a la Jornada 1 de la Fase de Liga de la UEFA Champions League 2026-27. El encuentro se lleva a cabo en el Estadio Spotify Camp Nou y comienza a partir de las 10:45hs (Ciudad de México).

Publicidad

Este compromiso marca el inicio del camino europeo para ambos conjuntos en el formato de liga de la máxima competición de clubes de Europa. El equipo blaugrana busca iniciar con el pie derecho ante su afición, mientras que el conjunto neerlandés va por la sorpresa en una plaza exigente.

¿Por dónde ver el partido?

El partido entre Barcelona y Feyenoord de este miércoles 9 de septiembre por la Champions League se puede ver en México a través de FOX One.

México: FOX One

FOX One Centroamérica: ESPN y Disney+

ESPN y Disney+ Sudamérica: ESPN y Disney+ Premium

ESPN y Disney+ Premium Estados Unidos: Paramount+ y ViX

Paramount+ y ViX España: Movistar+ y Movistar Liga de Campeones

Publicidad

La actualidad de ambos equipos

Por el lado del local, el Barcelona afronta su presentación en esta Champions League tras un arranque positivo de temporada bajo el mando de Hansi Flick. El conjunto catalán intenta afianzar un estilo de juego dinámico y aprovechar el factor local para sumar sus primeros tres puntos en la tabla general del torneo.

Por su parte, el Feyenoord llega a la Ciudad Condal con la misión de sumar en un escenario sumamente complejo. El cuadro de Róterdam tiene la intención de plantear un juego intenso para competir de igual a igual en esta primera fecha de la fase regular europea.

En sintesis

Barcelona y Feyenoord juegan este miércoles 9 de septiembre en la Champions League.

juegan este miércoles 9 de septiembre en la Champions League. 10:45 horas de México inicia el partido disputado en el Spotify Camp Nou.

inicia el partido disputado en el Spotify Camp Nou. FOX One transmitirá el encuentro en vivo de manera exclusiva en México.