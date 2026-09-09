Dónde ver EN VIVO Barcelona vs. Feyenoord por la Champions League 2026-27: canales de TV y streaming online

Barcelona y Feyenoord se enfrentan este miércoles 9 de septiembre por el partido correspondiente a la Jornada 1 de la Fase de Liga de la UEFA Champions League 2026-27. El encuentro se lleva a cabo en el Estadio Spotify Camp Nou y comienza a partir de las 10:45hs (Ciudad de México).
Este compromiso marca el inicio del camino europeo para ambos conjuntos en el formato de liga de la máxima competición de clubes de Europa. El equipo blaugrana busca iniciar con el pie derecho ante su afición, mientras que el conjunto neerlandés va por la sorpresa en una plaza exigente.
¿Por dónde ver el partido?
El partido entre Barcelona y Feyenoord de este miércoles 9 de septiembre por la Champions League se puede ver en México a través de FOX One.
- México: FOX One
- Centroamérica: ESPN y Disney+
- Sudamérica: ESPN y Disney+ Premium
- Estados Unidos: Paramount+ y ViX
- España: Movistar+ y Movistar Liga de Campeones
La actualidad de ambos equipos
Por el lado del local, el Barcelona afronta su presentación en esta Champions League tras un arranque positivo de temporada bajo el mando de Hansi Flick. El conjunto catalán intenta afianzar un estilo de juego dinámico y aprovechar el factor local para sumar sus primeros tres puntos en la tabla general del torneo.
Por su parte, el Feyenoord llega a la Ciudad Condal con la misión de sumar en un escenario sumamente complejo. El cuadro de Róterdam tiene la intención de plantear un juego intenso para competir de igual a igual en esta primera fecha de la fase regular europea.
En sintesis
- Barcelona y Feyenoord juegan este miércoles 9 de septiembre en la Champions League.
- 10:45 horas de México inicia el partido disputado en el Spotify Camp Nou.
- FOX One transmitirá el encuentro en vivo de manera exclusiva en México.