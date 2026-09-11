La FP2 de Madring estuvo marcada por una bandera roja tras un accidente de Arvid Lindblad.

Se confirmaron los pronósticos sobre el nuevo circuito de Madring. Tras una primera Práctica Libre del Gran Premio de España 2026 sin incidencias, en la FP2 llegó la primera bandera roja del fin de semana en la Fórmula 1. ¿El protagonista? Arvid Lindbald, piloto de Racing Bulls.

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A falta de 24 minutos para que finalice la sesión, el joven piloto británico perdió el control de su monoplaza en la curva 13 e impactó de lleno contra los muros de contención. Finalmente, tras 10 minutos de detención, se reanudó la Práctica Libre 2 y Kimi Antonelli lideró la tanda.

Resultado de la Práctica Libre 2 del GP de España 2026

Kimi Antonelli (Mercedes) Charles Leclerc (Ferrari) Lewis Hamilton (Ferrari) Arvid Lindblad (Racing Bulls) George Russell (Mercedes) Max Verstappen (Red Bull) Oscar Piastri (McLaren) Yuki Tsunoda (Racing Bulls) Esteban Ocon (Haas) Liam Lawson (Red Bull) Pierre Gasly (Alpine) Nico Hülkenberg (Audi) Gabriel Bortoleto (Audi) Oliver Bearman (Haas) Franco Colapinto (Alpine) Carlos Sainz (Williams) Fernando Alonso (Aston Martin) Alex Albon (Williams) Checo Perez (Cadillac) Lance Stroll (Aston Martin) Valtteri Bottas (Cadillac) Lando Norris (McLaren) – NO SALIÓ

Kimi Antonelli fue el más rápido de la Práctica Libre 2 en Madrid (@F1)

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El accidente de Arvid Lindblad en Madring