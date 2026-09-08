Con Lamine Yamal, Lionel Messi y Kylian Mbappé: Los 30 nominados al Balón de Oro 2026

El próximo lunes 26 de octubre se lleva a cabo la gala del Balón de Oro 2026. La misma se celebrará en el teatro The London Palladium ubicado en Londres y, un mes y unos días antes de la ceremonia, las redes sociales del galardón anunciaron a los 30 nominados.
Cabe recordar que no se considera el año calendario sino que se tiene en cuenta la temporada europea, es decir del 1 de agosto al 31 de julio. En este caso, al menos en la previa, no hay un gran favorito a llevarse el Balón de Oro 2026 y la pelea es entre varios.
Está claro que los principales candidatos son futbolistas de la Selección de España, como por ejemplo Lamine Yamal y Rodri, o jugadores del PSG, como Ousmane Dembélé o Kvicha Kvaratskhelia. El próximo lunes 26 de octubre se sabrá el ganador y una de las sorpresas es que no está nominado Cristiano Ronaldo, pero sí Lionel Messi.
Los 30 nominados al Balón de Oro
- Luis Díaz (Bayern Múnich)
- Bruno Fernandes (Manchester United)
- Erling Haaland (Manchester City)
- Gabriel Magalhaes (Arsenal)
- Harry Kane (Bayern Múnich)
- Achraf Hakimi (PSG)
- Lamine Yamal (Barcelona)
- Kvicha Kvaratskhelia (PSG)
- Marquinhos (PSG)
- Sadio Mané (Al-Nassr)
- Lautaro Martínez (Inter de Milán)
- Kylian Mbappé (Real Madrid)
- Nuno Mendes (PSG)
- Lionel Messi (Inter Miami)
- Michael Olise (Bayern Múnich)
- Joao Neves (PSG)
- Willian Pacho (PSG)
- Julián Quiñones (Al-Qadsiah)
- Declan Rice (Arsenal)
- Rodri Hernández (Barcelona)
- Fabián Ruiz (PSG)
- Ferrán Torres (PSG)
- William Saliba (Arsenal)
- Dayot Upamecano (Bayern Múnich)
- Vinícius Jr (Real Madrid)
- Vitinha (PSG)