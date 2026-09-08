Con Lamine Yamal, Lionel Messi y Kylian Mbappé: Los 30 nominados al Balón de Oro 2026

La gala del Balón de Oro 2026 se celebrará el próximo 26 de octubre en el teatro The London Palladium en Londres.

El próximo lunes 26 de octubre se lleva a cabo la gala del Balón de Oro 2026. La misma se celebrará en el teatro The London Palladium ubicado en Londres y, un mes y unos días antes de la ceremonia, las redes sociales del galardón anunciaron a los 30 nominados.

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Cabe recordar que no se considera el año calendario sino que se tiene en cuenta la temporada europea, es decir del 1 de agosto al 31 de julio. En este caso, al menos en la previa, no hay un gran favorito a llevarse el Balón de Oro 2026 y la pelea es entre varios.

Está claro que los principales candidatos son futbolistas de la Selección de España, como por ejemplo Lamine Yamal y Rodri, o jugadores del PSG, como Ousmane Dembélé o Kvicha Kvaratskhelia. El próximo lunes 26 de octubre se sabrá el ganador y una de las sorpresas es que no está nominado Cristiano Ronaldo, pero sí Lionel Messi.

Los 30 nominados al Balón de Oro

Luis Díaz (Bayern Múnich)

Bruno Fernandes (Manchester United)

Erling Haaland (Manchester City)

Gabriel Magalhaes (Arsenal)

Harry Kane (Bayern Múnich)

Achraf Hakimi (PSG)

Lamine Yamal (Barcelona)

Kvicha Kvaratskhelia (PSG)

Marquinhos (PSG)

Sadio Mané (Al-Nassr)

Lautaro Martínez (Inter de Milán)

Kylian Mbappé (Real Madrid)

Nuno Mendes (PSG)

Lionel Messi (Inter Miami)

Michael Olise (Bayern Múnich)

Joao Neves (PSG)

Willian Pacho (PSG)

Julián Quiñones (Al-Qadsiah)

Declan Rice (Arsenal)

Rodri Hernández (Barcelona)

Fabián Ruiz (PSG)

Ferrán Torres (PSG)

William Saliba (Arsenal)

Dayot Upamecano (Bayern Múnich)

Vinícius Jr (Real Madrid)

Vitinha (PSG)