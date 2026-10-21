Dónde ver EN VIVO Real Madrid vs. RB Leipzig por la Champions League 2026-27: TV y streaming online

Real Madrid recibe al RB Leipzig este miércoles 21 de octubre por la jornada 3 de la Champions League 2026-27. Conoce qué canales transmitirán el partido en vivo y cómo verlo online.

Real Madrid y RB Leipzig se enfrentan este miércoles 21 de octubre por el partido correspondiente a la Jornada 3 de la Fase de Liga de la UEFA Champions League 2026-27. El encuentro se disputará en el Estadio Santiago Bernabéu y comenzará a partir de las 13:00hs (tiempo del Centro de México).

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El conjunto merengue llega a este duelo con la firme intención de seguir sumando de a tres en el certamen europeo para afianzarse en la parte alta de la tabla. Por su parte, la escuadra alemana busca dar la sorpresa fuera de casa para no ceder terreno en la pelea por la clasificación a la siguiente fase.

¿Por dónde ver el partido?

El cruce entre Real Madrid y RB Leipzig de este miércoles 21 de octubre por la Champions League se podrá seguir en vivo y en directo a través de los siguientes canales de televisión y plataformas digitales:

México: TNT Sports y Max

TNT Sports y Max Centroamérica: ESPN y Disney+ Premium

ESPN y Disney+ Premium Sudamérica: ESPN y Disney+ Premium

ESPN y Disney+ Premium Estados Unidos: Paramount+, TUDN, Univision, ViX y Peacock

Paramount+, TUDN, Univision, ViX y Peacock España: Movistar Liga de Campeones y Movistar+

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La actualidad de ambos equipos

Por el lado del local, el Real Madrid llega con impulso tras arrancar la competición continental con dos triunfos consecutivos. La escuadra dirigida por el cuerpo técnico blanco buscará hacer valer la localía en el Santiago Bernabéu, imponer su volumen de juego ofensivo y quedarse con tres puntos clave ante su afición.

Por su parte, el RB Leipzig se presenta en la capital española con el objetivo de mostrar solidez en sus líneas y competir de igual a igual. El equipo germano apostará por un bloque defensivo ordenado e intentará aprovechar las salidas rápidas por las bandas para dañar la estructura del conjunto merengue.

En sintesis

Real Madrid y RB Leipzig juegan este miércoles 21 de octubre en la Champions League.

juegan este miércoles 21 de octubre en la Champions League. El partido comenzará a las 13:00 horas del Centro de México en el Santiago Bernabéu.

a las 13:00 horas del Centro de México en el Santiago Bernabéu. TNT Sports y Max transmitirán en vivo el encuentro para el territorio mexicano.