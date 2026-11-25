Barcelona visita al Sabah este miércoles 25 de noviembre por la quinta jornada de la Champions League 2026-27. Conoce los horarios, canales de televisión y plataformas de streaming para seguir el partido EN VIVO desde México, Argentina y otros países.

Sabah y Barcelona se enfrentan este miércoles 25 de noviembre por el partido correspondiente a la Jornada 5 de la Fase de Liga de la UEFA Champions League 2026-27. El encuentro se lleva a cabo en el Estadio Olímpico de Bakú y comienza a partir de las 11:45hs (Ciudad de México).

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Este compromiso representa un largo desplazamiento hasta Azerbaiyán para el conjunto catalán, que llega sin Lamine Yamal por lesión en el tobillo pero con la obligación de sumar tres puntos para mantenerse en la pelea por los puestos de clasificación directa a los octavos de final. Por su parte, la escuadra local disputa su primera campaña en el máximo certamen europeo con la ilusión de dar la sorpresa ante uno de los gigantes del continente.

¿Por dónde ver el partido?

El partido entre Sabah y Barcelona de este miércoles 25 de noviembre por la Champions League se puede ver en México a través de FOX+ en la TV o por FOX One como plataforma de streaming.

México: FOX+ y FOX One

FOX+ y FOX One Centroamérica: ESPN y Disney+ Premium

ESPN y Disney+ Premium Sudamérica: ESPN, Fox Sports (Argentina) y Disney+ Premium

ESPN, Fox Sports (Argentina) y Disney+ Premium Estados Unidos: Paramount+, TUDN, UniMás y ViX

Paramount+, TUDN, UniMás y ViX España: Movistar+ y M+ Liga de Campeones

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La actualidad de ambos equipos

Por el lado del local, el Sabah FK suma 3 puntos en la competición europea y viene de caer 4-1 frente al Viking en la fecha anterior del torneo continental. Sin embargo, el equipo dirigido por Valdas Dambrauskas llega con el ánimo renovado en el plano doméstico tras golear 5-1 al Sumqayit el pasado viernes, resultado con el que cortó una racha de cinco encuentros sin conocer la victoria en todas las competiciones.

Por su parte, el Barcelona cuenta con 9 unidades en la tabla de la Champions League y atraviesa un gran momento en el campeonato español. El conjunto comandado por Hansi Flick lidera LaLiga con tres puntos de ventaja sobre el Real Madrid tras haber ganado 12 de sus 13 compromisos ligueros y viene de remontar un 2-0 en contra para imponerse 3-2 sobre el Villarreal el último fin de semana.

En sintesis

Sabah y Barcelona se enfrentan este miércoles 25 de noviembre por la Champions League .

este miércoles 25 de noviembre por la . FOX+ y FOX One transmitirán el partido en México desde las 11:45 horas .

el partido en México desde las . Lamine Yamal es baja por lesión en el equipo dirigido por Hansi Flick.