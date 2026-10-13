Aston Villa vs. Fenerbahce en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la jornada 2 de la Champions League

Aston Villa y Fenerbahce se enfrentan este miércoles 14 de octubre, por la jornada 2 de la Champions League. Los detalles de la televisación.

El Aston Villa llega como favorito para el miércoles 14 de octubre, cuando reciba al Fenerbahce por la segunda fecha de la fase de liga de la Champions League.

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Ambos arrancaron el torneo con resultados dispares y necesitan sumar para no quedar relegados en la tabla general de la fase de liga, donde cada punto pesa de cara a la clasificación.

Horario del partido

México: 13:00 hs

Por dónde ver el partido

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La actualidad de ambos equipos

El Aston Villa debutó con un triunfo ajustado, 3-2 de visitante ante el Brujas, y esa victoria lo dejó en la undécima posición con 3 puntos. Después de ese resultado llega con confianza a recibir a un rival que todavía no logró ganar en la competencia.

El Fenerbahce, en cambio, empató 1-1 como local frente a la Roma y quedó 20° con apenas una unidad. El equipo turco necesita un buen resultado como visitante para no complicarse temprano en la fase de liga.

El historial entre Aston Villa y Fenerbahce

El historial entre ambos es corto: apenas un antecedente, que quedó para el Aston Villa. En enero de 2026 se enfrentaron con Fenerbahce como local y el equipo inglés se impuso 1-0, un resultado ajustado que marcó la única vez que se cruzaron.

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Último enfrentamiento

Fecha Partido Resultado Torneo 22/01/2026 Fenerbahce vs. Aston Villa 0-1 UEFA Europa League

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

LASK vs. Liverpool — miércoles 14 de octubre, 10:45 hs

Feyenoord vs. Como 1907 — miércoles 14 de octubre, 10:45 hs

Betis vs. Porto — miércoles 14 de octubre, 13:00 hs

Shakhtar Donetsk vs. AEK Athens — miércoles 14 de octubre, 13:00 hs

Slovan Bratislava vs. Stuttgart — miércoles 14 de octubre, 13:00 hs

Man City vs. PSG — miércoles 14 de octubre, 13:00 hs

Bodo Glimt vs. Dortmund — miércoles 14 de octubre, 13:00 hs

Roma vs. Real Madrid — miércoles 14 de octubre, 13:00 hs

Lille vs. Galatasaray — miércoles 21 de octubre, 10:45 hs

Bayern vs. Arsenal — miércoles 21 de octubre, 13:00 hs

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En síntesis