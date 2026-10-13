¿Por qué no juega Raphina en Galatasaray vs. Barcelona por la Champions League 2026-27?

Barcelona no podrá contar con uno de sus mejores jugadores para su segunda presentación en la Champions League.

Desde las 13:00 horas de la Ciudad de México, el Barcelona visita al Galatasaray por la segunda jornada de la fase de liga de la UEFA Champions League 2026-27. El equipo dirigido por Hansi Flick afrontará un importante desafío en Turquía, donde buscará conseguir su segunda victoria consecutiva en el certamen internacional.

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En su debut en la competición, los Culés golearon 5-1 al Feyenoord de Países Bajos en el Spotify Camp Nou y dejaron en claro que son uno de los grandes candidatos a quedarse con el título esta temporada. Además, el conjunto azulgrana atraviesa un gran momento en LaLiga, donde ganó todos sus partidos hasta el momento y se mantiene en lo más alto de la clasificación.

Los turcos, por su parte, intentarán aprovechar la localía y el apoyo de su afición para hacerse fuertes en el RAMS Park y conseguir tres puntos importantes después de perder en su primera presentación europea. Sin embargo, el Barcelona tendrá una baja importante para este compromiso: Raphinha no estará disponible debido a un problema muscular que sufrió durante la última fecha FIFA.

¿Qué lesión tiene Raphinha y cuándo volverá a jugar con Barcelona?

Raphinha será baja ante Galatasaray debido a un edema muscular en la parte posterior del muslo derecho que sufrió mientras representaba a la selección de Brasil durante la última fecha FIFA. El atacante fue sustituido en el entretiempo del amistoso frente a Australia y regresó a Barcelona para someterse a estudios médicos.

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Aunque las pruebas no detectaron una lesión de gravedad, Hansi Flick decidió no arriesgar al brasileño y descartó su participación tanto en el partido ante Getafe como en el encuentro de Champions League frente al conjunto turco.

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