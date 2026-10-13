Harry Kane amenaza con romper récord goleador de Cristiano Ronaldo en la UEFA Champions League

Tras firmar un nuevo doblete, Harry Kane esta al acecho de uno de los múltiples récords de Cristiano Ronaldo en la Champions League.

Harry Kane fue uno de los nombres propios en la jornada de este martes dentro de la UEFA Champions League 2026-27. En actividad de la Jornada 2, el Bayern Múnich visitó al Viking FK en Noruega, donde la escuadra local sorprendió al cuadro bávaro al ponerse en ventaja 2-0 durante la primera mitad.

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Con la urgencia de orquestar la remontada, Kane descontó vía penal al minuto 54 y, apenas seis minutos después, encontró el gol de la igualdad mediante un remate de cabeza tras un servicio enviado por Joshua Kimmich desde el sector derecho. El colombiano Luis Díaz daría la vuelta al marcador, pero al minuto 90 Herman Johan Haugen dictaminó el 3-3 definitivo en un electrizante compromiso.

Más allá del resultado colectivo, Harry Kane dio continuidad a su racha goleadora para posicionarse en el segundo escalón de la tabla de goleo con tres tantos. La cima la ostenta Nicolo Tresoldi tras firmar un hat-trick ante el Inter, aunque el ariete inglés presume un registro acumulado que amenaza una marca histórica de Cristiano Ronaldo.

Harry Kane en busca de hacer historia

Por el momento, Harry Kane mantiene una marca de nueve partidos consecutivos convirtiendo gol en la Champions League. De mantener esta inercia durante dos compromisos más, igualará el récord histórico que ostenta Cristiano Ronaldo, quien fijó el tope máximo en la competición tras enlazar 11 encuentros marcando de forma consecutiva.

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Harry Kane le da la igualdad al Bayern Munich de cabeza.

Los únicos futbolistas que habían alcanzado una racha de nueve partidos consecutivos festejando en la Champions League eran Ruud van Nistelrooy (en la temporada 2002-03) y Robert Lewandowski (quien firmó rachas de nueve juegos en 2020 y posteriormente en 2021). Esto significa que el atacante británico ya se apoderó del segundo peldaño en una seguidilla que comenzó el pasado 21 de enero de 2026 frente al Union St.-Gilloise de Bélgica.

La marca de Cristiano Ronaldo arrancó en la final de la campaña 2016-17 frente a la Juventus cuando convirtió un doblete, extendiendo su racha a lo largo de diez compromisos adicionales hasta la vuelta de los cuartos de final de la edición 2017-18 ante la propia Vecchia Signora, encuentro donde perforó las redes el 11 de abril de 2018.

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Sin embargo, el camino hacia la marca de Cristiano Ronaldo no será sencillo para Kane, pues en las Jornadas 3 y 4 deberá batir a las defensas del Arsenal y del Atlético de Madrid. De mantener la mecha encendida ante ambos gigantes, el ariete inglés podría reclamar el récord histórico el próximo 25 de noviembre, cuando el Bayern Múnich visite al Lille.

En síntesis