¿Por qué no juega Enzo Fernández en Manchester City vs. Ipswich Town por la Premier League?

Desde las 8:00 hs de la CDMX, Manchester City recibe a Ipswich Town por la Jornada 7 de la Premier League 2026-27. El equipo dirigido por Enzo Maresca buscará mantener su paso perfecto y continuar como único líder del torneo, después de ganar sus primeros seis partidos del campeonato.
Sin embargo, los Citizens vienen de sufrir un duro golpe durante la semana, cuando cayeron por 4-2 ante el PSG por la segunda jornada de la fase de grupos de la UEFA Champions League. La derrota dejó algunas dudas en el equipo inglés, que ahora intentará recuperarse ante su público.
Ipswich Town, por su parte, suma tres victorias y tres derrotas en sus primeros seis partidos, por lo que intentará dar el batacazo frente al líder en el Etihad Stadium.
Enzo Fernández no será titular en el encuentro correspondiente a la Jornada 7 de la Premier League 2026-27. El mediocampista comenzará el partido en el banco de suplentes por decisión de Enzo Maresca y podría sumar minutos en el segundo tiempo.
Alineación de Manchester City vs. Ipswich Town por la Premier League
- Gianluigi Donnarumma
- Matheus Nunes
- Rúben Dias
- Marc Guéhi
- Nico O’Reilly
- Elliot Anderson
- Mateo Kovačić
- Iliman Ndiaye
- Phil Foden
- Jérémy Doku
- Erling Haaland
Man City vs. Ipswich Town: horario y dónde ver en vivo y online en México, por la jornada 7 de la Premier League
En sintesis
- Enzo Fernández iniciará en el banco de suplentes ante el Ipswich Town por decisión técnica.
- Manchester City recibe al Ipswich Town este sábado a las 8:00 horas CDMX.
- Enzo Maresca busca mantener el paso perfecto del Manchester City en la Premier League.