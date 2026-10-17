¿Por qué no juega Enzo Fernández en Manchester City vs. Ipswich Town por la Premier League?

Maresca confirmó los 11 futbolistas para el duelo por Premier League y Enzo Fernández no estará en el equipo titular.

Desde las 8:00 hs de la CDMX, Manchester City recibe a Ipswich Town por la Jornada 7 de la Premier League 2026-27. El equipo dirigido por Enzo Maresca buscará mantener su paso perfecto y continuar como único líder del torneo, después de ganar sus primeros seis partidos del campeonato.

Publicidad

Sin embargo, los Citizens vienen de sufrir un duro golpe durante la semana, cuando cayeron por 4-2 ante el PSG por la segunda jornada de la fase de grupos de la UEFA Champions League. La derrota dejó algunas dudas en el equipo inglés, que ahora intentará recuperarse ante su público.

Ipswich Town, por su parte, suma tres victorias y tres derrotas en sus primeros seis partidos, por lo que intentará dar el batacazo frente al líder en el Etihad Stadium.

Enzo Fernández no será titular en el encuentro correspondiente a la Jornada 7 de la Premier League 2026-27. El mediocampista comenzará el partido en el banco de suplentes por decisión de Enzo Maresca y podría sumar minutos en el segundo tiempo.

Publicidad

Alineación de Manchester City vs. Ipswich Town por la Premier League

Gianluigi Donnarumma

Matheus Nunes

Rúben Dias

Marc Guéhi

Nico O’Reilly

Elliot Anderson

Mateo Kovačić

Iliman Ndiaye

Phil Foden

Jérémy Doku

Erling Haaland

En sintesis