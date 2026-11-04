¿Juega Kylian Mbappé? Las alineaciones de AEK Atenas vs. Real Madrid por la Champions League 2026-27

Este miércoles continúa la actividad de la fase de liga de la UEFA Champions League 2026-27 con una atractiva visita a territorio heleno. El AEK Atenas recibe en la cancha de la OPAP Arena (Estadio Agia Sofía) al Real Madrid a partir de las 14:00 hs (tiempo del centro de México), en un choque trascendental para las pretensiones de ambos clubes en el torneo continental.

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El conjunto griego llega con la consigna de apoyarse en la calurosa atmósfera de su estadio para intentar rescatar puntos frente a uno de los máximos favoritos de la competencia. Los dirigidos por Marko Nikolić buscarán mantener el orden táctico en su mitad de campo, reducir los espacios entre líneas y apostar a la contundencia en los últimos metros para generar peligro en ofensiva.

Por su parte, el Real Madrid se presenta en Atenas con la firme intención de sumar de a tres en condición de visitante y consolidar su posición en la zona alta de la tabla general para evitar la ronda de dieciseisavos. La escuadra dirigida por José Mourinho tratará de controlar el ritmo del encuentro desde el arranque, apelando al desequilibrio de sus hombres en ataque y a la jerarquía de su mediocampo para imponer condiciones en patio ajeno.

La alineación de AEK Atenas

Alberto Brignoli

Lazaros Rota

Harold Moukoudi

Filipe Relvas

Stavros Pilios

Lovro Majer

Kervin Arriaga

Răzvan Marin

Aboubakary Koïta

Barnabás Varga

Luka Jović

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La alineación de Real Madrid

Thibaut Courtois

Denzel Dumfries

Dean Huijsen

Antonio Rüdiger

Álvaro Carreras

Federico Valverde

Jude Bellingham

Bernardo Silva

Yan Diomande

Kylian Mbappé

Vinícius Júnior

En sintesis