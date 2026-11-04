¿Juega Kylian Mbappé? Las alineaciones de AEK Atenas vs. Real Madrid por la Champions League 2026-27

Este miércoles continúa la actividad de la fase de liga de la UEFA Champions League 2026-27 con una atractiva visita a territorio heleno. El AEK Atenas recibe en la cancha de la OPAP Arena (Estadio Agia Sofía) al Real Madrid a partir de las 14:00 hs (tiempo del centro de México), en un choque trascendental para las pretensiones de ambos clubes en el torneo continental.
El conjunto griego llega con la consigna de apoyarse en la calurosa atmósfera de su estadio para intentar rescatar puntos frente a uno de los máximos favoritos de la competencia. Los dirigidos por Marko Nikolić buscarán mantener el orden táctico en su mitad de campo, reducir los espacios entre líneas y apostar a la contundencia en los últimos metros para generar peligro en ofensiva.
Por su parte, el Real Madrid se presenta en Atenas con la firme intención de sumar de a tres en condición de visitante y consolidar su posición en la zona alta de la tabla general para evitar la ronda de dieciseisavos. La escuadra dirigida por José Mourinho tratará de controlar el ritmo del encuentro desde el arranque, apelando al desequilibrio de sus hombres en ataque y a la jerarquía de su mediocampo para imponer condiciones en patio ajeno.
La alineación de AEK Atenas
- Alberto Brignoli
- Lazaros Rota
- Harold Moukoudi
- Filipe Relvas
- Stavros Pilios
- Lovro Majer
- Kervin Arriaga
- Răzvan Marin
- Aboubakary Koïta
- Barnabás Varga
- Luka Jović
La alineación de Real Madrid
- Thibaut Courtois
- Denzel Dumfries
- Dean Huijsen
- Antonio Rüdiger
- Álvaro Carreras
- Federico Valverde
- Jude Bellingham
- Bernardo Silva
- Yan Diomande
- Kylian Mbappé
- Vinícius Júnior
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En sintesis
- Real Madrid visita al AEK Atenas este miércoles a las 14:00 horas en Champions League.
- La OPAP Arena albergará el partido entre los equipos dirigidos por Mourinho y Nikolić.
- Kylian Mbappé y Vinícius Júnior integran la alineación titular del Real Madrid.