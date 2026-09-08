Este martes 8 de septiembre arranca la fase de liga de la UEFA Champions League 2026-2027 con un partidazo en la cima del fútbol europeo. El Real Madrid recibe en el Estadio Santiago Bernabéu al Inter de Milán a partir de las 13:00 hs (tiempo del centro de México) en el encuentro estelar de la Jornada 1.
El Real Madrid viene de perder por 1-0 con Betis y busca recuperarse de esta derrota frente al Inter. José Mourinho todavía no puede contar con algunos futbolistas como Arda Güler, Bernardo Silva, Andriy Lunin, Ferland Mendy, Éder Militao, Raúl Asencio y Eduardo Camavinga.
Por su parte, el Inter de Milán llega a la capital española con el objetivo de dar el golpe en la primera jornada europea. El conjunto italiano viene de remontarle y de ganarle por 3-2 al Napoli, por lo tanto llega en un buen momento para intentar ganarle al Real Madrid.
La probable alineación de Real Madrid
- Thibaut Courtois
- Denzel Dumfries
- Antonio Rüdiger
- Dean Huijsen
- Marc Cucurella
- Federico Valverde
- Aurélien Tchouaméni
- Jude Bellingham
- Brahim Díaz
- Kylian Mbappé
- Vinícius Júnior
La probable alineación de Inter de Milán
- Josep Martínez
- Yann Aurel Bisseck
- Manuel Akanji
- Alessandro Bastoni
- Djed Spence
- Nicolò Barella
- Hakan Çalhanoğlu
- Piotr Zieliński
- Carlos Augusto
- Lautaro Martínez
- Marcus Thuram