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¿Juega Kylian Mbappé? Las alineaciones de Real Madrid vs. Inter por la Champions League 2026-27

Real Madrid recibe este martes al Inter de Milán por la Champions League. Los titulares de ambos equipos.

Kylian Mbappé en Real Madrid
© Getty ImagesKylian Mbappé en Real Madrid

Este martes 8 de septiembre arranca la fase de liga de la UEFA Champions League 2026-2027 con un partidazo en la cima del fútbol europeo. El Real Madrid recibe en el Estadio Santiago Bernabéu al Inter de Milán a partir de las 13:00 hs (tiempo del centro de México) en el encuentro estelar de la Jornada 1.

El Real Madrid viene de perder por 1-0 con Betis y busca recuperarse de esta derrota frente al Inter. José Mourinho todavía no puede contar con algunos futbolistas como Arda Güler, Bernardo Silva, Andriy Lunin, Ferland Mendy, Éder Militao, Raúl Asencio y Eduardo Camavinga.

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Por su parte, el Inter de Milán llega a la capital española con el objetivo de dar el golpe en la primera jornada europea. El conjunto italiano viene de remontarle y de ganarle por 3-2 al Napoli, por lo tanto llega en un buen momento para intentar ganarle al Real Madrid.

La probable alineación de Real Madrid

  • Thibaut Courtois
  • Denzel Dumfries
  • Antonio Rüdiger
  • Dean Huijsen
  • Marc Cucurella
  • Federico Valverde
  • Aurélien Tchouaméni
  • Jude Bellingham
  • Brahim Díaz
  • Kylian Mbappé
  • Vinícius Júnior

La probable alineación de Inter de Milán

  • Josep Martínez
  • Yann Aurel Bisseck
  • Manuel Akanji
  • Alessandro Bastoni
  • Djed Spence
  • Nicolò Barella
  • Hakan Çalhanoğlu
  • Piotr Zieliński
  • Carlos Augusto
  • Lautaro Martínez
  • Marcus Thuram
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Patricio Hechem
Patricio Hechem
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