Real Madrid recibe este martes al Inter de Milán por la Champions League. Los titulares de ambos equipos.

Este martes 8 de septiembre arranca la fase de liga de la UEFA Champions League 2026-2027 con un partidazo en la cima del fútbol europeo. El Real Madrid recibe en el Estadio Santiago Bernabéu al Inter de Milán a partir de las 13:00 hs (tiempo del centro de México) en el encuentro estelar de la Jornada 1.

Publicidad

El Real Madrid viene de perder por 1-0 con Betis y busca recuperarse de esta derrota frente al Inter. José Mourinho todavía no puede contar con algunos futbolistas como Arda Güler, Bernardo Silva, Andriy Lunin, Ferland Mendy, Éder Militao, Raúl Asencio y Eduardo Camavinga.

Por su parte, el Inter de Milán llega a la capital española con el objetivo de dar el golpe en la primera jornada europea. El conjunto italiano viene de remontarle y de ganarle por 3-2 al Napoli, por lo tanto llega en un buen momento para intentar ganarle al Real Madrid.

La probable alineación de Real Madrid

Thibaut Courtois

Denzel Dumfries

Antonio Rüdiger

Dean Huijsen

Marc Cucurella

Federico Valverde

Aurélien Tchouaméni

Jude Bellingham

Brahim Díaz

Kylian Mbappé

Vinícius Júnior

Publicidad

La probable alineación de Inter de Milán