¿Juega Julián Álvarez? Las alineaciones de Liverpool vs. Atlético de Madrid por la Champions League 2026-27

Desde las 13:00 horas de la CDMX, Liverpool recibe al Atlético de Madrid por la primera jornada de la fase de liga de la UEFA Champions League 2026-27, en lo que promete ser un partidazo entre dos grandes equipos del futbol europeo. El encuentro se disputará en Anfield.
Los ingleses llegan con una victoria y dos empates en el comienzo de la Premier League y quieren aprovechar la localía en Anfield para sumar sus primeros tres puntos en la Champions League. El conjunto dirigido por Andoni Iraola tendrá una dura prueba ante uno de los equipos más importantes de España.
Los españoles, por su parte, tuvieron un arranque irregular en LaLiga. Ganaron dos encuentros, empataron uno y perdieron el otro, por lo que buscarán cambiar la imagen y comenzar de la mejor manera posible su camino en la máxima competición europea.
La alineación del Liverpool para recibir al Atleti
- Alisson
- Jeremie Frimpong
- Jérémy Jacquet
- Virgil van Dijk
- Milos Kerkez
- Ryan Gravenberch
- Dominik Szoboszlai
- Cody Gakpo
- Florian Wirtz
- Rio Ngumoha
- Alexander Isak
La alineación del Atleti para visitar a Liverpool
- Jan Oblak
- Marcos Llorente
- Marc Pubill
- David Hancko
- Alejandro Grimaldo
- Giuliano Simeone
- Pablo Barrios
- Morten Hjulmand
- Álex Baena
- Ademola Lookman
- Kang-in Lee
Dónde ver EN VIVO Liverpool vs. Atlético de Madrid por la Champions League 2026-27: canales de TV y streaming online
En sintesis
- Liverpool y Atlético de Madrid debutan hoy en Champions League a las 13:00 horas.
- Estadio Anfield albergará el partido por la primera jornada de la fase de liga.
- Andoni Iraola y Diego Simeone definirán sus alineaciones titulares para este compromiso.