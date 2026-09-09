¿Juega Julián Álvarez? Las alineaciones de Liverpool vs. Atlético de Madrid por la Champions League 2026-27

Liverpool y Atlético de Madrid se enfrentan por la primera jornada de la Champions League 2026-27. Aquí están las alineaciones y los equipos que saldrían a la cancha en Anfield.

Desde las 13:00 horas de la CDMX, Liverpool recibe al Atlético de Madrid por la primera jornada de la fase de liga de la UEFA Champions League 2026-27, en lo que promete ser un partidazo entre dos grandes equipos del futbol europeo. El encuentro se disputará en Anfield.

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Los ingleses llegan con una victoria y dos empates en el comienzo de la Premier League y quieren aprovechar la localía en Anfield para sumar sus primeros tres puntos en la Champions League. El conjunto dirigido por Andoni Iraola tendrá una dura prueba ante uno de los equipos más importantes de España.

Los españoles, por su parte, tuvieron un arranque irregular en LaLiga. Ganaron dos encuentros, empataron uno y perdieron el otro, por lo que buscarán cambiar la imagen y comenzar de la mejor manera posible su camino en la máxima competición europea.

La alineación del Liverpool para recibir al Atleti

Alisson

Jeremie Frimpong

Jérémy Jacquet

Virgil van Dijk

Milos Kerkez

Ryan Gravenberch

Dominik Szoboszlai

Cody Gakpo

Florian Wirtz

Rio Ngumoha

Alexander Isak

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La alineación del Atleti para visitar a Liverpool

Jan Oblak

Marcos Llorente

Marc Pubill

David Hancko

Alejandro Grimaldo

Giuliano Simeone

Pablo Barrios

Morten Hjulmand

Álex Baena

Ademola Lookman

Kang-in Lee

En sintesis