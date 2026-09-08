¡Adiós Leagues Cup, hola Liga MX! Tras la definición del certamen internacional, es la hora de volver a sintonizar el torneo de Primera División del futbol mexicano. Este fin de semana se disputará la jornada 8 del Apertura 2026, con nueve enfrentamientos muy atractivos que mantendrán a los fanáticos pegados a las pantallas.
Cuándo comienza la jornada 8 del Apertura 2026 de la Liga MX:
La octava fecha del campeonato del futbol mexicano está estipulada para dar inicio este viernes 11 de septiembre, con el partido entre Necaxa y Puebla en Aguascalientes. Además, el viernes botanero que abrirá la jornada a las 19.00 horas con ese encuentro, también tendrá otros dos compromisos: Xolos-Querétaro y Atlante-Pachuca.
El plato fuerte de la jornada 8 del Apertura 2026 de la Liga MX:
Aunque habrá muy buenos cruces para ver, las luces se las llevará el Clásico Regio que protagonizarán Rayados y Tigres. Hoy, con realidades muy diferentes respecto a las que cada uno traía el torneo pasado. Cruz Azul-América y Toluca-Atlas son otros dos atrapantes juegos que nadie querrá perderse en una fecha que tendrá de todo.
Rayados recibe a Tigres en el Gigante de Acero [Foto: Getty]
Días, horarios y TV de la jornada 8 del Apertura 2026 de la Liga MX:
En este desglose, la programación completa con todos los partidos del fin de semana en el futbol mexicano y sus respectivas transmisiones:
VIERNES 11 DE SEPTIEMBRE:
Necaxa vs. Puebla: 19.00 horas por FOX y FOX One.
Xolos vs. Querétaro: 21.00 horas por FOX y FOX One.
Atlante vs. Pachuca: 21.00 horas por Azteca 7, ESPN 2, Azteca Deportes Network y Disney+ Premium.
SÁBADO 12 DE SEPTIEMBRE:
Toluca vs. Atlas: 17.00 horas por TUDN y Canal 5.
Rayados vs. Tigres: 19.10 horas por TUDN, Canal 5, ViX Premium y Layvtime.
Cruz Azul vs. América: 21.15 horas por TUDN y ViX Premium.
DOMINGO 13 DE SEPTIEMBRE:
Santos Laguna vs. FC Juárez: 18.00 horas por ESPN, ViX Premium, Disney+ Premium y Laytime.
Chivas vs. Pumas: 19.07 horas por Amazon Prime Video.