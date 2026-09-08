Es tendencia:
Bolavip Logo
AGENDA DEPORTIVA
Liga MX

Apertura 2026 Liga MX: horarios y cómo ver la jornada 8 por TV y streaming online

No te pierdas nada de la programación de la próxima fecha del torneo de Primera División.

Fin de semana de Clásico Regio en la Liga MX.
© GettyFin de semana de Clásico Regio en la Liga MX.

¡Adiós Leagues Cup, hola Liga MX! Tras la definición del certamen internacional, es la hora de volver a sintonizar el torneo de Primera División del futbol mexicano. Este fin de semana se disputará la jornada 8 del Apertura 2026, con nueve enfrentamientos muy atractivos que mantendrán a los fanáticos pegados a las pantallas.

Cuándo comienza la jornada 8 del Apertura 2026 de la Liga MX:

La octava fecha del campeonato del futbol mexicano está estipulada para dar inicio este viernes 11 de septiembre, con el partido entre Necaxa y Puebla en Aguascalientes. Además, el viernes botanero que abrirá la jornada a las 19.00 horas con ese encuentro, también tendrá otros dos compromisos: Xolos-Querétaro y Atlante-Pachuca.

+ Seguinos en

El plato fuerte de la jornada 8 del Apertura 2026 de la Liga MX:

Aunque habrá muy buenos cruces para ver, las luces se las llevará el Clásico Regio que protagonizarán Rayados y Tigres. Hoy, con realidades muy diferentes respecto a las que cada uno traía el torneo pasado. Cruz Azul-América y Toluca-Atlas son otros dos atrapantes juegos que nadie querrá perderse en una fecha que tendrá de todo.

Rayados recibe a Tigres en el Gigante de Acero [Foto: Getty]

Rayados recibe a Tigres en el Gigante de Acero [Foto: Getty]

Días, horarios y TV de la jornada 8 del Apertura 2026 de la Liga MX:

En este desglose, la programación completa con todos los partidos del fin de semana en el futbol mexicano y sus respectivas transmisiones:

VIERNES 11 DE SEPTIEMBRE:

Necaxa vs. Puebla: 19.00 horas por FOX y FOX One.

Xolos vs. Querétaro: 21.00 horas por FOX y FOX One.

Atlante vs. Pachuca: 21.00 horas por Azteca 7, ESPN 2, Azteca Deportes Network y Disney+ Premium.

Ver también

Iván Tona es refuerzo del América: así será la millonaria operación con Xolos

SÁBADO 12 DE SEPTIEMBRE:

Toluca vs. Atlas: 17.00 horas por TUDN y Canal 5.

Rayados vs. Tigres: 19.10 horas por TUDN, Canal 5, ViX Premium y Layvtime.

Cruz Azul vs. América: 21.15 horas por TUDN y ViX Premium.

DOMINGO 13 DE SEPTIEMBRE:

Santos Laguna vs. FC Juárez: 18.00 horas por ESPN, ViX Premium, Disney+ Premium y Laytime.

Chivas vs. Pumas: 19.07 horas por Amazon Prime Video.

Ver también

¡Se acerca Memote! Tigres negocia con Pumas por Guillermo Martínez: “Está avanzado”

Martín Zajic
Martín Zajic
LEE TAMBIÉN
Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones