No te pierdas nada de la programación de la próxima fecha del torneo de Primera División.

¡Adiós Leagues Cup, hola Liga MX! Tras la definición del certamen internacional, es la hora de volver a sintonizar el torneo de Primera División del futbol mexicano. Este fin de semana se disputará la jornada 8 del Apertura 2026, con nueve enfrentamientos muy atractivos que mantendrán a los fanáticos pegados a las pantallas.

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Cuándo comienza la jornada 8 del Apertura 2026 de la Liga MX:

La octava fecha del campeonato del futbol mexicano está estipulada para dar inicio este viernes 11 de septiembre, con el partido entre Necaxa y Puebla en Aguascalientes. Además, el viernes botanero que abrirá la jornada a las 19.00 horas con ese encuentro, también tendrá otros dos compromisos: Xolos-Querétaro y Atlante-Pachuca.

El plato fuerte de la jornada 8 del Apertura 2026 de la Liga MX:

Aunque habrá muy buenos cruces para ver, las luces se las llevará el Clásico Regio que protagonizarán Rayados y Tigres. Hoy, con realidades muy diferentes respecto a las que cada uno traía el torneo pasado. Cruz Azul-América y Toluca-Atlas son otros dos atrapantes juegos que nadie querrá perderse en una fecha que tendrá de todo.

Rayados recibe a Tigres en el Gigante de Acero [Foto: Getty]

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Días, horarios y TV de la jornada 8 del Apertura 2026 de la Liga MX:

En este desglose, la programación completa con todos los partidos del fin de semana en el futbol mexicano y sus respectivas transmisiones:

VIERNES 11 DE SEPTIEMBRE:

Necaxa vs. Puebla: 19.00 horas por FOX y FOX One.

Xolos vs. Querétaro: 21.00 horas por FOX y FOX One.

Atlante vs. Pachuca: 21.00 horas por Azteca 7, ESPN 2, Azteca Deportes Network y Disney+ Premium.

SÁBADO 12 DE SEPTIEMBRE:

Toluca vs. Atlas: 17.00 horas por TUDN y Canal 5.

Rayados vs. Tigres: 19.10 horas por TUDN, Canal 5, ViX Premium y Layvtime.

Cruz Azul vs. América: 21.15 horas por TUDN y ViX Premium.

DOMINGO 13 DE SEPTIEMBRE:

Santos Laguna vs. FC Juárez: 18.00 horas por ESPN, ViX Premium, Disney+ Premium y Laytime.

Chivas vs. Pumas: 19.07 horas por Amazon Prime Video.