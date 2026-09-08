Por qué no juegan Bernardo, Camavinga y Arda en Champions League

En la primera fecha de la Champions League, el Real Madrid de Jose Mourinho llega con la intención de volver a recuperar la gloria en esta competencia. El encuentro que disputa el día de hoy en su arranque será ante el Inter de Milán en el Santiago Bernabéu, pero lo hará con tres bajas: Bernardo Silva, Arda Güler y Eduardo Camavinga.

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Bernando, Güler y Camavinga se pierden el juego ante Inter

En el caso del portugués, no podrá estar en este encuentro debido a que se encuentra suspendido. En la última fecha vistiendo la camiseta del Manchester City, Silva recibió la tarjeta roja precisamente cuando se midió ante los merengues, por ello arrastra esta expulsión. Esta es una baja importante por lo que viene haciendo al arranque de la temporada en España.

Por otro lado está el turco, quien al enfrentarse ante el Bayern Múnich en el último encuentro de la temporada anterior, recibió la tarjeta roja luego de haber reclamado al árbitro, es por ello que no disputará este encuentro y también representa una de las bajas sensibles para Mou en este enfrentamiento.

Finalmente está el francés quien también, cuando se enfrentaron ante los bávaros el partido terminó con mucha discusión, por lo que recibió la segunda tarjeta amarilla y por ende salió expulsado. Su sanción se debió a que Camavinga intentó retrasar la reanudación del juego y ameritó el segundo cartón que lo llevó a perderse este primer duelo de temporada.

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En síntesis