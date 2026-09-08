El inglés Michael Oliver fue designado por la UEFA para dirigir el duelo entre Real Madrid e Inter por la primera jornada de la Champions League 2026-27.

Real Madrid e Inter se enfrentan este martes desde las 13:00 horas de la CDMX, en el Estadio Santiago Bernabéu, por la primera jornada de la fase de grupos de la UEFA Champions League 2025-26. El conjunto español buscará comenzar su camino en el torneo con una victoria frente a su público.

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El equipo dirigido por el Real Madrid parte como favorito por su localía y por el peso de su plantilla, mientras que Inter llegará con la intención de dar la sorpresa y comenzar la competición europea con un resultado positivo en uno de los estadios más importantes del mundo.

El encargado de impartir justicia será Michael Oliver, árbitro inglés de 41 años que cuenta con una extensa experiencia tanto en la Premier League como en competiciones internacionales. El juez nació el 20 de febrero de 1985 en Ashington, Northumberland, y es internacional FIFA desde 2012.

Michael Oliver fue elegido para el partido de Champions (Getty Images)

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La carrera de Michael Oliver y sus números en la temporada

Oliver comenzó a acercarse al arbitraje desde muy joven, ya que su padre, Clive, fue quien lo introdujo en esta actividad cuando tenía apenas 14 años. Su progresión fue rápida y en 2007 llegó a la Lista Nacional de Árbitros, mientras que ese mismo año dirigió una final en Wembley, convirtiéndose en el árbitro más joven en hacerlo.

En 2010 consiguió dar el salto a la Premier League. Su debut se produjo en abril de ese año, cuando dirigió el encuentro entre Birmingham City y Blackburn Rovers. Con 25 años y 182 días, se convirtió en el árbitro más joven en dirigir un partido de la máxima categoría del fútbol inglés. Posteriormente, en 2012, fue incluido en la lista de árbitros FIFA y en 2018 alcanzó el Grupo de Élite de la UEFA.

A lo largo de su carrera también estuvo al frente de partidos importantes como la final de la FA Cup 2012-13 y la Community Shield 2014 entre Arsenal y Manchester City. Además, fue designado para dirigir la final del Mundial Sub-17 de 2015 disputado en Chile, consolidando su trayectoria en el ámbito internacional.

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En la temporada 2026-27, Oliver ya dirigió cinco partidos entre la Premier League y las rondas de clasificación de la Champions League. En esos encuentros mostró 15 tarjetas amarillas, una segunda amarilla y una tarjeta roja, además de sancionar un penal. En la Premier League dirigió tres encuentros, mientras que los otros dos correspondieron a la fase previa de la Champions.

En sus tres partidos de Premier League de esta temporada, Oliver estuvo presente en el triunfo 3-0 de Brentford sobre Tottenham, el Chelsea-Brighton que terminó 4-3 y el empate 0-0 entre Hull City y Aston Villa. En esos compromisos mostró ocho tarjetas amarillas y señaló un penal.

En sintesis

Michael Oliver arbitrará el duelo entre Real Madrid e Inter de Milán en Champions.

arbitrará el duelo entre Real Madrid e Inter de Milán en Champions. 13:00 horas del martes inicia el partido internacional en el Estadio Santiago Bernabéu.

inicia el partido internacional en el Estadio Santiago Bernabéu. 15 tarjetas amarillas acumula Michael Oliver tras dirigir cinco partidos en la temporada 2026-27.