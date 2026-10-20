¿Juega Lamine Yamal? Las alineaciones de PSG vs. Barcelona por la Champions League 2026-27

PSG y Barcelona se enfrentan en un partidazo por la Champions League. Los titulares de ambos equipos para el juego de este martes.

Este martes 20 de octubre de 2026 se disputa un auténtico choque de gigantes en la Jornada 3 de la Fase de Liga de la UEFA Champions League. El PSG recibe al Barcelona a partir de las 13:00hs (tiempo del centro de México) en el icónico Parque de los Príncipes.

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El conjunto dirigido por Luis Enrique llega con un sólido ritmo en la máxima competición europea y en su torneo local. El PSG tiene una ausencia importante para este partido y es la de Nuno Mendes, quien se lesionó en el juego del pasado fin de semana contra Racing de Estrasburgo.

Por su parte, el Barcelona afronta este compromiso tras conseguir una importante victoria por 2-5 ante el Real Betis en LaLiga. Hansi Flick no puede contar con Joules Koundé, Eric García y Andreas Christensen para enfrentar al bicampeón de la Champions League.

La probable alineación de PSG

Matvéi Safónov

Achraf Hakimi

Marquinhos

Willian Pacho

Lucas Hernández

João Neves

Vitinha

Fabián Ruiz

Désiré Doué

Khvicha Kvaratskhelia

Ousmane Dembélé

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La probable alineación de Barcelona