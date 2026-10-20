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¿Juega Lamine Yamal? Las alineaciones de PSG vs. Barcelona por la Champions League 2026-27

PSG y Barcelona se enfrentan en un partidazo por la Champions League. Los titulares de ambos equipos para el juego de este martes.

Lamine Yamal, la estrella de Barcelona
© Getty ImagesLamine Yamal, la estrella de Barcelona

Este martes 20 de octubre de 2026 se disputa un auténtico choque de gigantes en la Jornada 3 de la Fase de Liga de la UEFA Champions League. El PSG recibe al Barcelona a partir de las 13:00hs (tiempo del centro de México) en el icónico Parque de los Príncipes.

El conjunto dirigido por Luis Enrique llega con un sólido ritmo en la máxima competición europea y en su torneo local. El PSG tiene una ausencia importante para este partido y es la de Nuno Mendes, quien se lesionó en el juego del pasado fin de semana contra Racing de Estrasburgo.

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Por su parte, el Barcelona afronta este compromiso tras conseguir una importante victoria por 2-5 ante el Real Betis en LaLiga. Hansi Flick no puede contar con Joules Koundé, Eric García y Andreas Christensen para enfrentar al bicampeón de la Champions League.

La probable alineación de PSG

  • Matvéi Safónov
  • Achraf Hakimi
  • Marquinhos
  • Willian Pacho
  • Lucas Hernández
  • João Neves
  • Vitinha
  • Fabián Ruiz
  • Désiré Doué
  • Khvicha Kvaratskhelia
  • Ousmane Dembélé

La probable alineación de Barcelona

  • Joan García
  • Xavi Espart
  • Pau Cubarsí
  • Gerard Martín
  • João Cancelo
  • Rodri
  • Pedri
  • Lamine Yamal
  • Fermín López
  • Ben Gordon
  • Raphinha
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Patricio Hechem
Patricio Hechem
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