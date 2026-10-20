Dónde ver EN VIVO PSG vs. Barcelona por la Champions League 2026-27: TV y streaming online

PSG y Barcelona se enfrentan este martes 20 de octubre por la Jornada 3 de la Champions League 2026-27. El partido comenzará a las 13:00 horas de la CDMX y se podrá ver por TNT Sports y HBO Max en México.

París Saint-Germain y Barcelona se enfrentan este martes 20 de octubre por el partido correspondiente a la Jornada 3 de la Fase de Liga de la UEFA Champions League 2026-27. El encuentro se lleva a cabo en el Parque de los Príncipes en París y comienza a partir de las 13:00hs (tiempo del Centro de México).

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Este compromiso cruza a dos gigantes del futbol europeo en uno de los duelos más atractivos del certamen continental. Ambas escuadras llegan en un gran momento futbolístico buscando sumar de a tres para afianzarse en la parte alta de la tabla de posiciones.

¿Por dónde ver el partido?

El cruce entre PSG y Barcelona de este martes 20 de octubre por la Champions League se podrá seguir en vivo a través de las siguientes opciones de televisión y plataformas de streaming:

México: TNT Sports / Max (plataforma con derechos oficiales de la UEFA Champions League)

TNT Sports / Max (plataforma con derechos oficiales de la UEFA Champions League) Centroamérica: ESPN / Disney+ Premium

ESPN / Disney+ Premium Sudamérica: ESPN / Disney+ Premium

ESPN / Disney+ Premium Estados Unidos: Paramount+, CBS Sports Network, TUDN, Univision, ViX

Paramount+, CBS Sports Network, TUDN, Univision, ViX España: Movistar Liga de Campeones / Movistar+

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La actualidad de ambos equipos

Por el lado del local, el París Saint-Germain llega motivado tras conseguir un importante triunfo 4-2 como visitante frente al Manchester City en la jornada anterior. El conjunto parisino buscará hacer valer la localía en el Parque de los Príncipes e imponer su poderío ofensivo para quedarse con los tres puntos.

Por su parte, el Barcelona arranca esta fecha con un paso demoledor tras golear 4-1 al Galatasaray. La escuadra dirigida por Hansi Flick apunta a sostener su buen volumen de juego, mantener la efectividad de sus atacantes y rescatar un resultado favorable en su visita a la capital francesa.

En sintesis

PSG y Barcelona juegan este martes 20 de octubre en la Champions League.

este martes 20 de octubre en la Champions League. El partido comenzará a las 13:00 horas del Centro de México en París.

a las 13:00 horas del Centro de México en París. TNT Sports y Max transmitirán en vivo el encuentro para territorio mexicano.