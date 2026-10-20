Dónde ver EN VIVO PSG vs. Barcelona por la Champions League 2026-27: TV y streaming online

París Saint-Germain y Barcelona se enfrentan este martes 20 de octubre por el partido correspondiente a la Jornada 3 de la Fase de Liga de la UEFA Champions League 2026-27. El encuentro se lleva a cabo en el Parque de los Príncipes en París y comienza a partir de las 13:00hs (tiempo del Centro de México).
Este compromiso cruza a dos gigantes del futbol europeo en uno de los duelos más atractivos del certamen continental. Ambas escuadras llegan en un gran momento futbolístico buscando sumar de a tres para afianzarse en la parte alta de la tabla de posiciones.
¿Por dónde ver el partido?
El cruce entre PSG y Barcelona de este martes 20 de octubre por la Champions League se podrá seguir en vivo a través de las siguientes opciones de televisión y plataformas de streaming:
- México: TNT Sports / Max (plataforma con derechos oficiales de la UEFA Champions League)
- Centroamérica: ESPN / Disney+ Premium
- Sudamérica: ESPN / Disney+ Premium
- Estados Unidos: Paramount+, CBS Sports Network, TUDN, Univision, ViX
- España: Movistar Liga de Campeones / Movistar+
La actualidad de ambos equipos
Por el lado del local, el París Saint-Germain llega motivado tras conseguir un importante triunfo 4-2 como visitante frente al Manchester City en la jornada anterior. El conjunto parisino buscará hacer valer la localía en el Parque de los Príncipes e imponer su poderío ofensivo para quedarse con los tres puntos.
Dónde ver EN VIVO Man City vs. AEK Athens por la jornada 3 de la Champions League: TV y streaming online
Por su parte, el Barcelona arranca esta fecha con un paso demoledor tras golear 4-1 al Galatasaray. La escuadra dirigida por Hansi Flick apunta a sostener su buen volumen de juego, mantener la efectividad de sus atacantes y rescatar un resultado favorable en su visita a la capital francesa.
En sintesis
- PSG y Barcelona juegan este martes 20 de octubre en la Champions League.
- El partido comenzará a las 13:00 horas del Centro de México en París.
- TNT Sports y Max transmitirán en vivo el encuentro para territorio mexicano.