La IA advirtió cómo saldrá Chelsea vs. Barcelona por la UEFA Champions League 2025-26

Chelsea y Barcelona se enfrentan en Stamford Bridge por la Championis League. Gemini, la IA de Google, dio su pronóstico del partido.

Por Patricio Hechem

Chelsea y Barcelona se enfrentan en la Champions League
© Getty ImagesChelsea y Barcelona se enfrentan en la Champions League

Después de un parón de casi un mes, la UEFA Champions League se reanuda este martes y miércoles con 18 partidos en total. Uno de los grandes encuentros de esta semana es el que tiene como protagonistas al Chelsea y el Barcelona, que se enfrentan en Stamford Bridge.

El juego se disputa este martes a partir de las 14:00hs (CDMX). Chelsea y Barcelona han entregado cruces históricos en la Champions League en los últimos años. Por este motivo, le consultamos a la Inteligencia Artificial que nos dé un pronóstico de lo que podría suceder en el partido.

El pronóstico de la Inteligencia Artificial

Ambos equipos tienen 7 puntos en la tabla después de 2 victorias, 1 empate y 1 derrota. ‘Gemini’, la IA de Google, indicó las diferencias entre Chelsea y Barcelona: “Chelsea aporta el físico y la ventaja de la localía. Barcelona aporta la calidad individual en ataque y una mayor pegada en la competición hasta ahora, aunque con dudas defensivas”.

La Inteligencia Artificial indica que es probable que se observe un juego de alta intensidad y con un ritmo frenético: “El Chelsea, con el apoyo de su público, saldrá a presionar muy arriba, buscando forzar errores en la salida del balón del Barcelona. Los ingleses intentarán explotar la velocidad por las bandas. El Barcelona tratará de imponer su posesión”.

Barcelona le ganó 3-0 a Chelsea en 2018, el último partido entre sí (Getty Images)

De acuerdo a ‘Gemini’, la IA de Google, el partido entre Chelsea y Barcelona por la Champions League finalizará 2-2. Los goles del equipo de la Premier League los harán Joao Pedro y Enzo Fernández, mientras que en el conjunto culé anotarán Robert Lewandowski y Raphinha.

Bayern Múnich salió a apoyar a Luis Díaz y apuntó contra UEFA por la sanción: “Realmente no…”

Bayern Múnich salió a apoyar a Luis Díaz y apuntó contra UEFA por la sanción: “Realmente no…”

Ambos clubes tienen bajas sensibles de cara a este partido. Por el lado del Chelsea, Cole Palmer no estará presente en el juego y, por el lado del Barcelona, Pedri tampoco pisará Stamford Bridge para lo que será la quinta jornada de la Champions League.

En síntesis

  • Chelsea y Barcelona se enfrentan en Stamford Bridge el martes a las 14:00hs (CDMX).
  • La IA ‘Gemini’ pronostica un empate 2-2 en el partido de Champions League.
  • El partido, correspondiente a la quinta jornada, tendrá las bajas sensibles de Cole Palmer y Pedri.
patricio hechem
Patricio Hechem
