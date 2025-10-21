Es tendencia:
Las alineaciones de Bayer Leverkusen vs. PSG por la UEFA Champions League 2025-26

Bayer Leverkusen y PSG se enfrentan este martes por la Champions League. Los titulares de ambos equipos.

Por Patricio Hechem

Bayer Leverkusen y PSG se enfrentan por la Champions League
© Getty ImagesBayer Leverkusen y PSG se enfrentan por la Champions League

Este martes 21 de octubre se disputan nueve partidos de la Fase de Liga de la UEFA Champions League. Bayer Leverkusen y PSG se enfrentan en uno de estos juegos, en un encuentro que inicia a las 13:00hs (CDMX) en el BayArena, el recinto del conjunto alemán.

Con respecto al Bayer Leverkusen, el equipo alemán empató sus primeros dos partidos de la Champions League con Copenhague y PSV Eindhoven. El conjunto dirigido por Kasper Hjulmand ha mejorado en las últimas semanas, pero está claro que es inferior frente al PSG.

Por el lado del vigente campeón de la Champions League, el PSG viene de ganarle al Barcelona en la segunda jornada y lo hizo con varios jugadores ausentes. Luis Enrique todavía no puede contar con distintos futbolistas pero ha ido recuperando estrellas.

La probable alineación de Bayer Leverkusen

  • Mark Flekken
  • Robert Andrich
  • Loic Badé
  • Edmond Tapsoba
  • Arthur
  • Equi Fernández
  • Aleix García
  • Alejandro Grimaldo
  • Ernest Poku
  • Eliesse Ben Seghir
  • Christian Kofane
La probable alineación de PSG

  • Lucas Chevalier
  • Warren Zaire-Emery
  • Illia Zabarnyi
  • Lucas Beraldo
  • Lucas Hernández
  • Senny Mayulu
  • Désiré Doué
  • Kang-In Lee
  • Bradley Barcola
  • Kvhicha Kvaratskhelia
  • Gonçalo Ramos
patricio hechem
Patricio Hechem
